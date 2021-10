Descubre a los personajes de 'ACI: Alta Capacidad Intelectual'

Audrey Fleurot como Morgane Alvaro

Una mujer autodidacta con grandes lagunas en su base de conocimientos, pero con un coeficiente intelectual de 160. No terminó la secundaria. Proviene de una familia muy pobre. No le importa un comino lo que la gente piense de ella. Es desinhibida y muy impulsiva. Defiende a los oprimidos. Cuando ve una injusticia, no puede mantener la boca cerrada. No se doblega ante la autoridad o las convenciones sociales (si no la despiden primero, lo que pasa con frecuencia). Tiene un carácter divertido y optimista. Naturalmente alegre, ¡pero es mejor que no la cabrees! Extremadamente valiente. No es el tipo de persona que se queja de su destino. Morgane no tiene muchos amigos. Ella es demasiado diferente, demasiado extraña...

Odia todo lo que represente orden y moralidad. Muy cautelosa con cualquiera que lleve uniforme. Lo último que quiere Morgane es una placa de policía. Ella será consultora, si quieren. Pero ella nunca será parte de la "fuerza".

Sus puntos dolorosos son su madre, con quien tiene una relación complicada, y Romain, su primer amor y padre de su hija mayor, Théa ¿La responsabilidad de ser padre fue demasiado para Romain, lo que lo alejó? ¿Desapareció voluntariamente? Estas preguntas corroen sin cesar a Morgane...

Mehdi Nebbou como Adam Karadec

Mehdi Nebbou como Adam Karadec

47 años. Líder de la brigada de policía. Un hombre seguro de sí mismo con mucho carisma y fuertes habilidades de liderazgo. Nunca comete un error gramatical u ortográfico. Un prototipo del "policía bueno". Puede quedarse despierto toda la noche revisando el expediente de un caso. Nunca se rinde. Karadec nunca deja escapar a su presa. También es un policía puntilloso y detallista.

En la sala de interrogatorios, va y viene entre el ‘poli bueno’ y el ‘poli malo’. Hace que los sospechosos confíen en él, luego hace un cambio radical para obtener información o una confesión. Su regla: atrapar al culpable empujando las cosas tan lejos como sea necesario, sin romper las reglas. Y aunque puede estirar un poco las líneas, nunca las cruza. Siempre irreprochable.

Meticuloso e inmaculado. Odia cuando la gente toca sus cosas. Y sus colegas lo saben, por lo que nadie se acerca a su escritorio. Tiene un gran autocontrol. No se puede enfadar. Cuando un miembro del escuadrón se equivoca, Karadec no dice nada. Pero se las arregla para hacer que la persona que lo arruinó se sienta culpable durante días y días. Con sentido del humor irónico e inexpresivo.

Marie Denarnaud como Céline Hazan

Marie Denarnaud como Céline Hazan

45 años. Recién ascendida. Es una policía trabajadora y rebosante de ambición. Después de dos años como líder de la brigada, hizo la prueba de capitana y lo consiguió. Una mujer con un gran poder, que no lo usa para aplastar a otros. Cree en el mérito, el trabajo duro y el talento, y se preocupa poco por el rango o las apariencias. Por eso le da una oportunidad a Morgane. Dicho esto: todo el mundo tiene que demostrar su valía a sus ojos.

Rufus como Henri

Rufus como Henri

78 años. Vecino y niñero habitual. Aunque se las arregla con una pensión exigua, Henri se cuida mucho de lucir siempre elegante. Amaba a su difunta esposa Odette por encima de todo. No podían tener hijos y ahora Henri lleva una vida bastante solitaria. Disfruta de la compañía de Morgane y sus hijos, quienes irrumpieron y cambiaron por completo su vida. Porque no puede decir que no a nada de lo que le piden. Cuida afectuosamente de Morgane, que lo sabe, y le abre su corazón. Henri es su mejor amigo. Su único amigo...

Bruno Sanches como Gilles Vandraud

Bruno Sanches como Gilles Vandraud

50 años. El cascarrabias del grupo de la brigada de policía. Siempre refunfuñando por algo. Se enfurece fácilmente, pero también es increíblemente complaciente y útil. Gilles puede quejarse, pero hará todo lo que le pidas. Siempre haciendo favores a los demás. Y debajo de todo, un hombre muy dulce. Es un hipocondríaco que siempre tiene dolor o dolor en alguna parte. Nunca ha estado casado ni ha tenido pareja. Su vida privada es un misterio. Hace muchos juegos de palabras. Algunos son divertidos, pero otros fracasan.

Bérangère McNeese como Daphné Forestier

27 años. La maga de la informática en la comisaría. Extremadamente talentosa con los ordenadores. Viene de una buena familia, pero que le gusta apartarse de todo. Hace comentarios que parecen surgir de la nada y referencias constantes a su vida sentimental, sin darse cuenta de que su descaro puede incomodar a los demás. No es muy buena para leer a otras personas; es mucho mejor descifrando códigos de ordenador. Lo que significa que comete muchos errores sociales, sin siquiera darse cuenta.

Cédric Chevalme como Ludovic Mulier

Ex de Morgane. Se separaron hace un año, después de estar juntos durante 8 años. Lleva barba y ropa negra. Tiene tatuajes. Le encantan los placeres simples de la vida: buena música y comida. Gamer y un gran fan de ‘Star Wars’. Todavía es un adolescente de corazón, pero un papá cariñoso. No hay nada más importante para Ludo que la familia. Pero el fantasma de Romain destruyó su relación con Morgane. Un instructor de autoescuela con métodos poco ortodoxos. Enseña a la gente a conducir con su sistema de sonido a todo volumen: Hoffspring, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Rage Against the Machine, etc.

Cypriane Gardin como Théa Alvaro

15 años. Hija de Morgane y Romain. Tiene un impulso loco por hacerlo bien en la escuela. Le encantan los debates contradictorios con razonamiento extenso y retorcido. Cuando argumenta, puede resultar agotadora. También es una idealista. Muy reservada sobre su vida privada. Está convencida de que su madre quiere a su hermano más que a ella. Tiene problemas de abandono, con su padre biológico desapareciendo incluso antes de que ella naciera. Cree que fue ella la que ahuyentó a Romain, porque no quería tener hijos. Morgane está segura de que eso no es cierto, pero no tiene forma de demostrárselo a su hija.

Noé Vandevoorde como Jules ‘Eliott’ Alvaro

7 años. Hijo de Morgane y Ludo. Un niño precoz. Siempre que surge una pregunta, tiene que consultar internet para obtener una respuesta completa. No es hablador, a diferencia de su hermana. Prefiere sentarse y observar, pero cuando abre la boca, todos se quedan pendientes de cada una de sus palabras.

Chloé

1 año. Hija de Morgane y Ludo, que se separaron poco después de su nacimiento.

Michèle Moretti como Agnès Alvaro

60 años. Madre de Morgane y única pariente. Nunca se ha casado. Tuvo un vínculo estrecho con su hija, hasta que Morgane se convirtió en una adolescente. Morgane tuvo que romper radicalmente con su madre, para poder tener su propia vida. Y ahora Agnès culpa a Morgane por mantenerla a distancia.

Nicolas Baisin como Romain

El primer amor de Morgane, cuando tenían 18 años. Un activista del que Morgane se enamoró perdidamente. Espíritu aventurero. Un joven entusiasta, ansioso por lanzarse a cualquier batalla y ponerse en peligro, para sacar la verdad a la luz. Él fue quien ayudó a Morgane a separarse de su madre. Y luego simplemente desapareció de la noche a la mañana, cuando Morgane estaba embarazada de Théa.