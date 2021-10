Audrey Fleurot es Morgane Alvaro en 'ACI: Alta Capacidad Intelectual'

Morgane Alvaro es una mujer autodidacta con grandes lagunas en su base de conocimientos, pero con un coeficiente intelectual de 160. No terminó la secundaria. Proviene de una familia muy pobre. No le importa un comino lo que la gente piense de ella. Es desinhibida y muy impulsiva. Defiende a los oprimidos. Cuando ve una injusticia, no puede mantener la boca cerrada.

Desinhibida y muy impulsiva

Morgane no se doblega ante la autoridad o las convenciones sociales (si no la despiden primero, lo que pasa con frecuencia). Tiene un carácter divertido y optimista. Naturalmente alegre, ¡pero es mejor que no la cabrees! Extremadamente valiente. No es el tipo de persona que se queja de su destino. Morgane no tiene muchos amigos. Ella es demasiado diferente, demasiado extraña...

Odia todo lo que represente orden y moralidad. Muy cautelosa con cualquiera que lleve uniforme. Lo último que quiere Morgane es una placa de policía. Ella será consultora, si quieren. Pero ella nunca será parte de la "fuerza".

Sus puntos dolorosos son su madre, con quien tiene una relación complicada, y Romain, su primer amor y padre de su hija mayor, Théa ¿La responsabilidad de ser padre fue demasiado para Romain, lo que lo alejó? ¿Desapareció voluntariamente? Estas preguntas corroen sin cesar a Morgane...