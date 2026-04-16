Antena 3 estrena el próximo jueves ¿A qué estás esperando?: "Dos adultos que se lo pasan bien juntos"

Antena 3 estrena el próximo jueves ¿A qué estás esperando?, la esperada adaptación televisiva de las exitosas novelas de Megan Maxwell, que acumulan más de 5 millones de ejemplares vendidos. Tras su enorme éxito en atresplayer, donde ya puedes disfrutar de la temporada completa, la serie verá ahora la luz en el prime time.

La serie, protagonizada por Adriana Torrebejano y Rubén Cortada, que lideran un reparto encargado de dar vida a una historia fresca, divertida y cargada de tensión emocional. Junto a ellos, el elenco se completa con otros rostros conocidos que aportan dinamismo y diversidad a las distintas tramas.

Con esta nueva apuesta, Antena 3 refuerza su catálogo de ficción nacional con una producción que combina pasión, humor y giros inesperados, pensada para conquistar tanto a los seguidores de las novelas como a nuevos espectadores.

Así es la nueva ficción

¿A qué estás esperando? sigue la historia de dos personajes con personalidades muy diferentes que, tras un encuentro inesperado, se ven envueltos en una relación marcada por la atracción, los miedos y las segundas oportunidades. A través de sus protagonistas, la serie explora temas como el amor en la vida adulta, las relaciones sin etiquetas y el valor de arriesgarse a sentir.

¿Y si jugamos a dejarnos llevar? El próximo jueves no te pierdas el primer capítulo en Antena 3.