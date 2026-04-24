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Mejores momentos | Capítulo 1

Sonia, tajante con Ayaz: “Pueden existir muchísimos más modelos de familias que funcionen”

La empresaria se defiende de los comentarios del padre de Can durante una incómoda e intensa comida familiar.

Sonia, tajante con Ayaz: “Pueden existir muchísimos más modelos de familias que funcionen”

Sonia, tajante con Ayaz: “Pueden existir muchísimos más modelos de familias que funcionen”

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Patri Bea
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La irrupción de Sonia y su hija en la comida familia en casa de Albany ha cambiado por completo el ambiente inicial. Can y sus padres se interesan por la vida de la empresaria y Ayaz se queda sorprendido cuando Sonia afirma ser madre soltera.

“Debe haber sido complicado para tu familia”, le espeta el padre de Can a la joven. Sonia intenta mantener la calma y le deja claro que pueden existir muchos modelos de familia que funcionen.

Cansada de los ataques de Albany y de Ayaz, Sonia deja claro que ha tenido un buen ejemplo en el que verse reflejada, ya que su madre también tuvo que criarla sola hasta que conoció a su actual marido. ¡Menuda tensión se ha palpado durante la comida!

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