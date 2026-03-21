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Sonia y Can suben la temperatura con ¿A qué estás esperando? muy pronto en Antena 3: “Buen sexo sin ataduras”

Basada en las novelas de éxito de Megan Maxwell, 'A qué estás esperando' une las tramas de los libros '¿A qué estás esperando?' y 'Tampoco pido tanto'. La ficción cuenta con el sello de una autora de prestigio internacional que suma más de cinco millones de ejemplares vendidos en todo el mundo.

¿A qué estás esperando?

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Julián López
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El universo de Megan Maxwell ha saltado de las librerías a la pantalla con una fuerza imparable. ¿A qué estás esperando?, tras triunfar en atresplayer, muy pronto se estrenará en Antena 3.

¿De qué trata la serie?

La trama nos sumerge en la vida de dos parejas que desafían los estándares tradicionales. Por un lado, Can (interpretado por Rubén Cortada), un piloto de ascendencia turca, y Sonia (Adriana Torrebejano), una madre soltera independiente. Ambos comparten una filosofía clara: disfrutar del sexo sin complicaciones ni compromisos emocionales. Sin embargo, el destino tiene otros planes.

En paralelo, conocemos a Daryl (Francisco Ortiz) y Carol (Eva Ugarte), cuya relación pone sobre la mesa las inseguridades y los miedos que surgen cuando el amor llama a la puerta de quienes juraron no volver a caer en sus redes.

Un fenómeno que no se detiene

Tras el arrollador éxito de sus ocho episodios iniciales, que exploran con naturalidad el placer femenino y los nuevos modelos de relación, Atresmedia ya ha confirmado lo que todos los "guerreros" y "guerreras" esperaban: habrá segunda temporada. El rodaje ya está en marcha, prometiendo más pasión, risas y esos giros inesperados que solo Maxwell sabe crear.

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