Ruth intenta conectar con Raissa más allá del sexo: “Igual podríamos hacer otras cosas”

Después de la conversación que ha mantenido con sus hermanas, Ruth ha intentado conocer a Raissa más allá del ámbito sexual. Antes de dar rienda suelta a la pasión, Ruth frena a la hermana de Can para proponerle hacer otras cosas.

“Ya te pillo a ti. Tú lo que quieres es divertirte”, le dice Raissa a la hermana de Sonia, segura de haber entendido lo que le quería decir. Sin embargo, las dos jóvenes estaban pensando en cosas completamente distintas.

De repente, Raissa saca de su bolsa una bolsa con droga y Ruth se ve obligada a disimular para que la situación no sea todavía más incómoda de lo que en realidad ya es. ¿Acabarán conectando a nivel personal las dos jóvenes?