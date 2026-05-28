Raissa lucha por su salud mental: “Basta de tenerle miedo a papá”

Can tuvo que socorrer a su hermana Raissa tras una noche de excesos en la que la joven acabó muy mal en casa de Ruth, la hermana pequeña de Sonia.

Tras el incidente, Raissa ha decidido dejar todo lo que la está llevando al abismo y empezar a cuidar su salud mental. La joven se reúne con su hermano después de ir a terapia y le confiesa que va a cambiar de vida.

“Cree que mis excesos son una vía de escape” ha confesado la joven, “lo más importante es que tengo que dejar de esconderme y le tengo que contar a papá quién soy” ha asegurado Raissa.

Can le dice que ese es el motivo por el que quieren irse, y su hermana le ha hecho una advertencia, “basta de tenerlo miedo a papá” ha asegurado la joven. “Yo por mi salud mental basta del secretismo, me salgo y te recomiendo hacer lo mismo” le ha aconsejado a su hermana. ¿La hará caso?

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