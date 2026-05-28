Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 6

Raissa lucha por su salud mental: “Basta de tenerle miedo a papá”

La hermana de Can ha empezado a cuidarse después del susto sufrido por sus excesos y ha decidido dejar de ocultar las cosas a su familia.

Raissa lucha por su salud mental: “Basta de tenerle miedo a papá”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Can tuvo que socorrer a su hermana Raissa tras una noche de excesos en la que la joven acabó muy mal en casa de Ruth, la hermana pequeña de Sonia.

Raissa, al límite, preocupa a Ruth, Sonia y Can

Raissa, al límite, preocupa a Ruth, Sonia y Can: “Tenía que haber cuidado de ti, lo siento”

Tras el incidente, Raissa ha decidido dejar todo lo que la está llevando al abismo y empezar a cuidar su salud mental. La joven se reúne con su hermano después de ir a terapia y le confiesa que va a cambiar de vida.

“Cree que mis excesos son una vía de escape” ha confesado la joven, “lo más importante es que tengo que dejar de esconderme y le tengo que contar a papá quién soy” ha asegurado Raissa.

Can le dice que ese es el motivo por el que quieren irse, y su hermana le ha hecho una advertencia, “basta de tenerlo miedo a papá” ha asegurado la joven. “Yo por mi salud mental basta del secretismo, me salgo y te recomiendo hacer lo mismo” le ha aconsejado a su hermana. ¿La hará caso?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

Can define su relación con Sonia: “Vamos fluyendo”

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

Raissa lucha por su salud mental: “Basta de tenerle miedo a papá”

Raissa lucha por su salud mental: “Basta de tenerle miedo a papá”

Ibiza sorprende a Can y Sonia: “¿Podemos ver la serie si estás por aquí?”

Ibiza sorprende a Can y Sonia: “¿Podemos ver la serie si estás por aquí?”

Daryl conoce a la extravagante familia de Carol: “¿Qué intenciones tienes con mi hijastra?”

Daryl conoce a la extravagante familia de Carol: “¿Qué intenciones tienes con mi hijastra?”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, entre la espada y la pared… ¿Marta o Bianca?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina, entre la espada y la pared… ¿Marta o Bianca?

Capítulo 570 de Sueños de libertad; 28 de mayo: El trágico final de Álvaro a manos de Beatriz
Resumen

Capítulo 570 de Sueños de libertad; 28 de mayo: El trágico final de Álvaro a manos de Beatriz

Mabel acaba herida tras proteger a Salva de una violenta agresión en la fábrica
Capítulo 570

Mabel acaba herida tras proteger a Salva de una violenta agresión en la fábrica

Unos operarios le lanzan una piedra que deja a la hija de los Salazar malherida.

¡La angustia se apodera de Begoña!: la enfermera entra en pánico al descubrir que Juanito ha desaparecido
Capítulo 570

¡La angustia se apodera de Begoña!: la enfermera entra en pánico al descubrir que Juanito ha desaparecido

La enfermera, desesperada, se da cuenta de que su hijo ha desaparecido.

¡Disparo mortal! Beatriz mata a Álvaro en un acto desesperado para salvar a Juanito

¡Disparo mortal! Beatriz mata a Álvaro en un acto desesperado por salvar a Juanito

“Casi no lo cuento”: Fina desvela a Marta que en Argentina estuvo muy enferma

“Casi no lo cuento”: Fina desvela a Marta que en Argentina estuvo muy enferma

Ferit, a punto de hundir a los Korhan: joyas falsas, la mansión en peligro y Halis fuera de sí

Ferit, a punto de hundir a los Korhan: joyas falsas, la mansión en peligro y Halis fuera de sí

Publicidad