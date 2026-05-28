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Capítulo 570 de Sueños de libertad; 28 de mayo: El trágico final de Álvaro a manos de Beatriz

Beatriz acaba con la vida del que era su amante por proteger al pequeño Juanito.

Capítulo 570 de Sueños de libertad; 28 de mayo: El trágico final de Álvaro a manos de Beatriz

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Fina habla con Digna y la matriarca de los Merino le aconseja que debe aclarar sus ideas y decicidir si qiuere seguir con Marta o Bianca. Además, la fotógrafa le ha contado a la De la Reina que padeció en Argentina una grave enfermedad, pero que ya se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, Salva ha pasado un duro momento. Unos compañeros de la fbrica le han abucheado y le han tirado piedras con tan mala suerte que una de ellas...¡le ha dado a Mabel!

Beatriz ha plantado cara a Álvaro al ver que, el que fue su amante, ha secuestrado a Juanito. En un acto por portegerle y fuera de sí, le ha apuntado con su propia pistola y..¡le ha matado! Después, Beatriz ha cogido las joyas, el arma y a Juanito sin darse cuenta de que el chupete del pequeño se ha quedado en el lugar del crimen...

Mientras tanto, la desesperación se ha apoderado de Begoña al darse cuenta que el pequeño...¡había desaparaecido! Sin embargo, todo se ha quedado en un susto cuando Beatriz ha llegado justo a tiempo para devolver al pequeño sano y salvo, aunque Begoña se ha enfadado mucho con ella.

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