“Casi no lo cuento”: Fina desvela a Marta que en Argentina estuvo muy enferma

Fina llevaba unos días muy preocupada. Padecía fuertes dolores de cabeza y por eso fue al dispensario.

Allí, le confesó a Miguel que en Argentina había padecido brucelosis, una grave enfermedad.

El doctor Salazar al pensar que la joven podría haber recaído, le dijo a la a joven que lo mejor era repetir los análisis para comprobar si esos dolores estaban relacionados con eso.

Tras analizar los resultados, Miguel llama a casa de los De la Reina para comunicarle a Fina los resultados: está libre de la enfermedad.

Fina, emocionada, le acaba confesando a Marta que en Argentina estuvo muy enferma, pero que parece que ya su vida no corre peligro.

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