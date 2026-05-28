La familia de Carol, emocionada con la boda: “¡Enhorabuena, pareja!”

Daryl ha viajado a Gran Canaria junto a Carol para conocer a su peculiar familia.

Durante el desayuno organizado por Cristina, Carol ha decidido dar la buena noticia a su familia mientras cogía la mano de Daryl, “este viaje es para decirles que nos vamos a casar” les ha dicho una emocionada Carol.

“¿A ver cuánto llevan?” les dice Cristina poniéndoles normas, Una frase ante la que el resto de la familia no le hace caso y corren a abrazar a Carol.

Su abuela quiere hacer sus galletas especiales, a lo que Carol se niega, “hoy galletitas no, abuela”. Una noticia que hace alegrarse a toda la familia de Carol.

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