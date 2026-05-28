Mejores momentos | Capítulo 6
Ibiza sorprende a Can y Sonia: “¿Podemos ver la serie si estás por aquí?”
La hija de Sonia regresa a casa y pilla a la pareja desayunando. Sonia intenta explicarle el motivo por el que Can está en casa, pero Ibiza no parece muy conforme con las explicaciones de su madre.
Publicidad
Ibiza ha pillado por sorpresa a Can y Sonia desayunando, ante las justificaciones de la empresaria su hija solo ha dicho, “está guay” sin importarle el motivo por el que el comandante está en su casa.
Cuando se queda a solas con Can, la pequeña le aconseja ver una serie antigua y le dice que si cuando regrese del campamento sigue ahí, pueden verla juntos.
¿Cumplirá su palabra Can o se irá a Londres sin decir nada a Ibiza?
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad