Ibiza sorprende a Can y Sonia: “¿Podemos ver la serie si estás por aquí?”

Ibiza ha pillado por sorpresa a Can y Sonia desayunando, ante las justificaciones de la empresaria su hija solo ha dicho, “está guay” sin importarle el motivo por el que el comandante está en su casa.

Cuando se queda a solas con Can, la pequeña le aconseja ver una serie antigua y le dice que si cuando regrese del campamento sigue ahí, pueden verla juntos.

¿Cumplirá su palabra Can o se irá a Londres sin decir nada a Ibiza?

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