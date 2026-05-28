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Mejores momentos | Capítulo 6

Daryl conoce a la extravagante familia de Carol: “¿Qué intenciones tienes con mi hijastra?”

El piloto llega a Canarias para conocer a Cristina, la madre de Carol, una mujer liberal y sin prejuicios que se muestra tal y cómo es.

Daryl conoce a la extravagante familia de Carol: “¿Qué intenciones tienes con mi hijastra?”

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Carmen Pardo
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Carol se avergüenza al ver a su madre con su novio joven sin camiseta y ella semidesnuda, “mamá, que se te ven las tetas” le reprocha la azafata a Cristina.

“Es verano y hace calor” le dice su madre ante la actitud de Carol. Cristina no duda en saludar a Daryl de la forma más afectuosa, “no sabes las ganas que tenía yo de conocerte desde que Carol me dijo que tenía novio” ha dicho Cristina.

Daryl intenta explicar sus intenciones de casarse con Carol, pero no le dan tiempo y le invitan a sentarse a desayunar.

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