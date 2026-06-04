Lola, el impulso que Daryl necesitaba: “Tienes que ir a por tu chica”

Carol ha decidido devolver su anillo de compromiso a Daryl tras contarle la dolorosa historia de la pérdida de su hija y confesarle que no sabe si se merece ser feliz.

Tras su ruptura, Daryl ha llamado a su hermana Lola para pedirle ayuda. “No sabía que hacer, me ha devuelto el anillo” le ha confesado el piloto a su hermana.

Lola ha regañado a su hermano por dejar a Carol tras contarle su historia, “está destrozada, nos necesita” le ha dicho su excéntrica hermana.

Lola le ha dado un consejo, “sería de ser duro de mollera, el dejarla escapar, tienes que ir a por tu chica” le ha dicho su hermana con contundencia. Justo en ese momento Daryl ha recibido una llamada de la madre de Carol, ¿qué es lo que querrá Cristina?

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