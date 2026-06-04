La familia de Carol, preocupada por ella: “Ser feliz no significa tener que olvidar”

Carol decidió contarle a Daryl la historia de su hija con Sebastián, un duro relato en el que la azafata decidió devolverle al piloto su anillo de compromiso.

Tras esa dura confesión, Carol no ha levantado cabeza lo que ha preocupado a su familia. Su madre, su sobrino, su abuela y su hermana le han hecho una encerrona para que no vuelva a llorar a su cuarto.

“Estamos muy preocupados por ti” le ha dicho Cristina al ver las condiciones en las que deambula su hija por la casa. “Ya va siendo hora de que pienses en ti, nosotros queremos que tu seas feliz” le ha dicho su madre.

Su familia le ha pedido que haga su vida porque ellos pueden sobrevivir sin su ayuda.

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