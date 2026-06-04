Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 7

La familia de Carol, preocupada por ella: “Ser feliz no significa tener que olvidar”

La familia de la azafata está angustiada desde que Daryl ha abandonado la isla y Carol no levanta cabeza en casa.

La familia de Carol, preocupada por ella: “Ser feliz no significa tener que olvidar”

La familia de Carol, preocupada por ella: “Ser feliz no significa tener que olvidar”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Carol decidió contarle a Daryl la historia de su hija con Sebastián, un duro relato en el que la azafata decidió devolverle al piloto su anillo de compromiso.

La dolorosa historia de Carol: “Tuve una niña con Sebastián, murió a los pocos días”

Tras esa dura confesión, Carol no ha levantado cabeza lo que ha preocupado a su familia. Su madre, su sobrino, su abuela y su hermana le han hecho una encerrona para que no vuelva a llorar a su cuarto.

“Estamos muy preocupados por ti” le ha dicho Cristina al ver las condiciones en las que deambula su hija por la casa. “Ya va siendo hora de que pienses en ti, nosotros queremos que tu seas feliz” le ha dicho su madre.

Su familia le ha pedido que haga su vida porque ellos pueden sobrevivir sin su ayuda.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

“La perfumes”, Eva Ugarte y Francisco Ortiz bromean sobre las frases dichas por sus compañeros en ¿A qué estás esperando?

“La perfumes”, Eva Ugarte y Francisco Ortiz bromean sobre las frases dichas por sus compañeros en ¿A qué estás esperando?

Antena 3» Series» ¿A qué estás esperando?

Publicidad

Series

La familia de Carol, preocupada por ella: “Ser feliz no significa tener que olvidar”

La familia de Carol, preocupada por ella: “Ser feliz no significa tener que olvidar”

Lola, el impulso que Daryl necesitaba: “Tienes que ir a por tu chica”

Lola, el impulso que Daryl necesitaba: “Tienes que ir a por tu chica”

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

la propuesta de Andrés y Tasio que podría evitar el cierre de la fábrica
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: la propuesta de Andrés y Tasio que podría evitar el cierre de la fábrica

Beatriz amenaza a Gabriel con desvelar su secreto si la denuncia
Resumen

Capítulo 575 de Sueños de libertad; 4 de junio: Beatriz amenaza a Gabriel con desvelar su secreto si la denuncia

Begoña planta cara a Gabriel
Capítulo 575

Begoña planta cara a Gabriel tras su decisión de marcharse a París sin consultarle: “Es tu oportunidad perfecta para aislarme”

La joven se ha quedado en shock ante el anuncio de Gabriel de mudarse de país, ¿podrá impedirlo?

Pablo propone empezar de cero en Marruecos ante el cierre de la fábrica y el escándalo de Nieves
Capítulo 575

Pablo propone empezar de cero en Marruecos ante el cierre de la fábrica y el escándalo de Nieves: "Merecemos otra oportunidad"

Nieves ha aceptado esta propuesta, aunque antes ha dejado claro a su marido que volverán a España cuando las cosas se calmen.

Salva despide a Mabel de la cantina

Salva despide a Mabel de la cantina tras confesar que nunca fue la mujer de su vida: “No siento nada por ti”

Mabel estalla contra Nieves tras conocer su secreto más oscuro

“Eres una asesina”: Mabel estalla contra Nieves tras descubrir su secreto más oscuro

El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia

El sueño erótico de Sonia provocado por la anestesia: “A veces hay reacciones muy raras”

Publicidad