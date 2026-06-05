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Mejores momentos | Capítulo 7

“Tú eres buena para mí”, ¿serán capaces Ruth y Raissa de empezar de cero?

La hermana de Sonia ha acudido a la llamada de la hermana de Can después de todo lo que han pasado.

“Tú eres buena para mí”, ¿serán capaces Ruth y Raissa de empezar de cero?

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Carmen Pardo
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Raissa ha querido quedar con Ruth después de todo lo que ha pasado y le ha explicado que ha empezado a ir a terapia.

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Raissa le ha pedido una oportunidad y empezar una relación desde cero. Una propuesta que Ruth ha decidido rechazar.

“Yo no puedo estar aquí, y no quiero pensar en la posibilidad porque no puedo estar esperándote siempre” ha asegurado la hermana de Sonia ante la propuesta de Raissa.

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