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Mejores momentos | Capítulo 7

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

Sonia recibe las visitas de sus familiares y amigos tras el susto que se pegó al tener que acudir a urgencias al hospital.

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

Albany, sin escrúpulos, carga contra su hija… ¡recién operada!: “¡Qué mala cara tienes!”

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Carmen Pardo
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Can fue a pedir perdón a Sonia tras haber dejado tirada a Ibiza en una promesa que le hizo, pero no pudo darle todas las explicaciones porque la empresaria empezó a encontrarse mal y la tuvo que llevar de forma urgente al hospital.

Sonia, hospitalizada tras un fuerte pinchazo en el abdomen: “Quédate con Can, te quiero”

Tras pasar el susto, Ginger ha acudido a visitar a Sonia a la habitación, sus hermanas han llegado con globos bromeando sobre su apendicitis.

Y su madre ha llegado con sus mejores deseos, “hija que mala cara tienes” le ha dicho Albany al ver Sonia en el hospital. La empresaria ha preguntado por Ibiza y por Can, pero las explicaciones de Ginger no han acabado de convencerla.

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