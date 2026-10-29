Los secretos del rodaje de la violenta pelea entre Héctor y Tristán en A la deriva

La tensión entre Héctor y Tristán ha estallado en el sexto capítulo de A la deriva. Daniel Grao y Michel Noher han revelado cómo prepararon esta complicada secuencia, en la que cada movimiento estaba cuidadosamente calculado para evitar hacerse daño.

Los intérpretes ensayaron durante mucho tiempo una coreografía que incluía puñetazos, forcejeos y golpes contra la pared y el suelo. Pese a la violencia de la escena, el ambiente durante la grabación fue muy diferente: ambos actores compartieron risas con Paula Echevarría entre toma y toma.