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Así prepararon Daniel Grao y Michel Noher su pelea en A la deriva: "Tuvimos una especie de coreografía"

Así prepararon Daniel Grao y Michel Noher su pelea en A la deriva:

A LA DERIVA

Los secretos del rodaje de la violenta pelea entre Héctor y Tristán en A la deriva

Los actores explican cómo ensayaron una de las escenas más intensas de A la deriva, marcada por los enfrentamientos físicos y la tensión entre sus personajes por Lucía.

Patri Bea | Ximena Rodero | Celia Gil
Publicado:

La tensión entre Héctor y Tristán ha estallado en el sexto capítulo de A la deriva. Daniel Grao y Michel Noher han revelado cómo prepararon esta complicada secuencia, en la que cada movimiento estaba cuidadosamente calculado para evitar hacerse daño.

Los intérpretes ensayaron durante mucho tiempo una coreografía que incluía puñetazos, forcejeos y golpes contra la pared y el suelo. Pese a la violencia de la escena, el ambiente durante la grabación fue muy diferente: ambos actores compartieron risas con Paula Echevarría entre toma y toma.

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