Mejores momentos | Capítulo 5
Las sospechas de Mario hacen dudar a Ramón: “Nunca te dejaba bajar a la bodega”
Mario sigue investigando qué ocurrió realmente con el Minerva y la muerte de su hermano. Tras recibir una paliza, sus sospechas sobre Héctor son cada vez mayores y una conversación con Ramón podría cambiarlo todo.
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Mario no está dispuesto a rendirse hasta descubrir la verdad sobre el naufragio del Minerva y la muerte de su hermano. Sin embargo, su investigación comienza a complicarse después de recibir una paliza. Cuando Ramón se acerca a él, Mario no duda en señalar a Héctor como posible responsable de lo ocurrido, aunque su amigo intenta defenderlo: “No ha podido ser él, está intentando hacer las cosas bien”.
Pero Mario tiene motivos para desconfiar y comienza a hacerle preguntas a Ramón sobre lo que ocurría a bordo del barco: “¿Nunca te habías preguntado por qué nunca llenabais las bodegas enteras?”, le plantea. Ramón intenta encontrar una explicación y justificar el comportamiento de Héctor, pero las palabras de Mario empiezan a sembrar la duda.
“Está muy claro lo que pasa: contrabando. Nunca te dejaba bajar a la bodega”, asegura Mario, convencido de que el Minerva escondía algo más de lo que parecía. Una acusación que deja a Ramón desconcertado y que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su amigo.
¿Estaba Héctor involucrado en una operación de contrabando? ¿Será cierto lo que sospecha Mario? Ya disponible el quinto capítulo de A la deriva en atresplayer.
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