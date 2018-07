¿Es la alimentación ecológica una moda o realmente tiene más beneficios?

En Estados Unidos la comida ecológica se ha convertido en todo un fenómeno. Enormes supermercados que solo venden productos con el sello que certifica que son, por lo menos, un 95 % orgánicos, como verduras, frutas, carne, lácteos… Mientras, en España ya se pueden encontrar pequeños comercios que solamente ofrecen alimentación ecológica.

Los estudios no son concluyentes

Los científicos tampoco se ponen de acuerdo. A pesar de que muchos aseguran que, efectivamente, los productos orgánicos y los no orgánicos muestran diferencias significativas en el aporte nutricional, los estudios que han desarrollado no son concluyentes.

Uno de los últimos análisis realizados, publicado en la ‘British Journal of Nutrition’, sí que ha demostrado que este tipo de productos aportan una mayor cantidad de antioxidantes, que nos ayudan a reducir el riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas y ciertos tipos de cáncer. Además, estos alimentos muestran una menor concentración de cadmio y menos residuos provenientes de pesticidas. A pesar de estos resultados, algunos afirman que la diferencia entre la comida ecológica y la no ecológica es prácticamente inexistente.

Beneficios para nuestra salud

En nuestro país muchos expertos nos animan a decantarnos por estos productos. ¿Por qué? Según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, estos alimentos son más naturales y mantienen sus nutrientes intactos gracias a que en su producción y elaboración no se recurre a sustancias químicas ni se hacen modificaciones genéticas, incrementando su calidad.

Además de recalcar que el sabor es mejor, también existe una gran variedad de productos orgánicos a la venta en España, desde lácteos, conservas o verduras hasta el mismísimo aceite de oliva, la estrella de la dieta mediterránea. Para asegurarnos de que estamos consumiendo alimentos ecológicos, su origen tiene que estar autentificado. Estos productos tienen una certificación adicional que determina que son realmente orgánicos.

Beneficios para el medio ambiente y la sociedad

Los defensores de este tipo de alimentación no solo aseguran que nos aporta beneficios para nuestra salud. Su consumo también mejora el medio ambiente y la sociedad en la que vivimos. Afirman que, al no recurrir a componentes químicos en la producción y elaboración de los alimentos, se reduce considerablemente la contaminación del suelo, el aire y el agua. También defienden que se utilizan medios de producción sostenibles, protegiendo los recursos naturales.

Además, para poder llevar a cabo este tipo de agricultura y ganadería, se necesitan más personas, por lo que se generan puestos de trabajo y se favorece el crecimiento de las zonas rurales, fortaleciendo también la economía local y regional.

¿Y los inconvenientes?

Los detractores de estos productos, aparte de subrayar que las diferencias en el aporte nutricional son prácticamente nulas, también señalan que el precio de estos alimentos es muy superior al de aquellos que no son orgánicos, por lo que muchos no pueden acceder a ellos de forma habitual. Lógicamente, son productos que se estropean antes y tienen una apariencia menos atractiva, ya que no contienen conservantes artificiales.