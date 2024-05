Cómo depilar la zona del bikini para evitar granos e irritación

Cuando hablamos de terminar con el vello, son muchos los distintos modos de depilación que se nos vienen a la cabeza. Los más comunes son la cuchilla, la cera o el láser. Mientras que el más sencillo y económico actualmente es el uso de las cuchillas depilatorias, aunque posiblemente no el más seguro.

Existen muchos rumores que señalan que este método no es el adecuado para el correcto crecimiento del pelo, ya que se cree que después de la depilación con cuchilla, el cabello suele crecer más fuerte y, por lo tanto, tiene una mayor dificultad de extracción. Sin embargo, está comprobado que esto no es más que una leyenda y se confirma que afeitar el vello no cambia su grosor, color ni altera su velocidad de crecimiento.

La mejor forma para depilarme la zona del bikini

Muchas chicas tenemos la duda de cuál es la manera más rápida y sencilla de depilarnos la zona del bikini. Siempre con la intención de que no salgan granos o se irrite la zona. Pues bien, la clínica dermasana (@clinica_dermasana) ha compartido, a través de su cuenta oficial de TikTok, algunas claves para evitar los granos, la irritación y diversas situaciones incómodas tras la depilación. A continuación los pasos:

1. Comprobar la largura de tu pelo y saber si lo tienes muy largo.

2. En el caso de tener el pelo largo, recortarlo con unas tijeras desinfectadas para que queden cortos.

3. Humedecer la zona y utilizar un exfoliante de grano medio, aclarando bien con agua caliente para abrir los poros.

4. Escoger una postura cómoda para tener mejor acceso a ciertas zonas. Si es necesario, utilizar también un espejo.

5. Aplicar jabón o espuma depilatoria y pasar la cuchilla. Es importante que la primera vez pasemos la cuchilla sea de arriba a abajo. En el caso de que tengamos los pelos más cortos, debemos pasarla en diagonal a favor del pelo.

6. Después de cada pasada, lava la cuchilla y enjuágala.

7. En el caso de cortes, poner un punto de agua oxigenada para evitar que la herida se infecte.

8. Para finalizar, aplicar una crema hidratante sin fragancia para una mejor hidratación de la piel.

Otros métodos de depilación efectivos

Hay muchos modos de depilación, pero existen algunos que destacan por su mayor efectividad. Las maquinas depiladoras son muy comunes dentro del sector, ya que no solo arrancan el vello y ofrecen resultados más duraderos, sino que también dejan la piel suave. Además, se trata de una forma más ecológica de terminar con el cuerpo de nuestro cuerpo.

También podemos encontrar la depilación con cera, la cual consiste en aplicar cera líquida a la piel y cuando se endurezca, retirar con un solo movimiento. En este caso, los resultados son muy duraderos ya que se arranca el vello desde la raíz y además, existe una amplia gama de ceras frías y calientes.

Por último, también tenemos la opción de recurrir a la depilación láser. Tanto en casa como en un centro depilatorio, este método es el mejor para eliminar el vello oscuro de tu cuerpo. No solo detiene el crecimiento del vello a largo plazo, sino que también es cómoda, lo cual hace que se adapte a todo tipo de pieles y de sensibilidades. Pero cuidado, debes tener en cuenta que este método depilatorio puede llegar a ser muy costoso, no funciona con el vello claro y puede causar irritación en la piel.