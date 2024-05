Kim Kardashian despierta preocupación por su salud con una cintura imposible en su look para la Met Gala 2024

Año tras año, Kim Kardashian nos ha dejado boquiabiertos a todos en la alfombra roja de la Met Gala con sus impresionantes vestidos. La empresaria estadounidense y su equipo siempre encuentran la forma de mantener al público hablando de ella durante semanas, y en la edición de este 2024 no ha sido la excepción.

De entrada, una de las observaciones que más se ha repetido sobre el look de la hija de Kris Jenner ha sido la chaqueta de lana de cachemira con la que ha combinado su espectacular atuendo diseñado por John Galliano para Maison Margiela. Una especie de rebeca gris informal, llena de bolas, que ha generado un gran contraste con el glamour y la sofisticación del traje dos piezas plateado que cubría.

Sin embargo, lo más llamativo de su look ha sido la inverosímil cintura de avispa que lucía gracias a un corsé tan apretado que cortaba la respiración nada más verlo. La estrella de los realities de televisión y fundadora de SKIMS se ha paseado por la alfombra roja mostrando una figura de reloj de arena que parecía dibujada con papel y bolígrafo, y las redes sociales no han tardado en reaccionar.

Kim Kardashian en la Met Gala 2024 | Gtres

Reacciones al corsé de Kim Kardashian

En X (anteriormente conocida como Twitter), muchos usuarios y usuarias han criticado lo peligroso que resulta que Kim Kardashian se esfuerce por dar visibilidad a un cuerpo femenino que no es real y que resulta inalcanzable a menos que se ponga en juego la salud. "Un modelo saludable a seguir para los niños", ironizaba una mujer al ver los pocos centímetros de diámetro que tiene la cintura de Kim con este atuendo.

"¿Dónde están sus órganos? ¿Cómo es que Kim Kardashian aún puede respirar con ese vestido?", preguntó otro internauta preocupado dentro de la comunidad de tuiteros, cuestionando la elección de la madre de North, Saint, Chicago y Psalm.

Y como es habitual en cada polémica protagonizada por la Kardashian, tampoco han faltado las bromas y memes que arrancan carcajadas a cualquiera:

No es la primera vez que Kim pone en juego su salud por un vestido

Desde la Clínica Mayo de Estados Unidos alertan que "apretarse la cintura hasta el límite" con un corsé puede provocar daños tan serios como el desplazamiento de órganos, mala respiración, infertilidad, infecciones, reflujo, malnutrición, anorexia, problemas de riego sanguíneo y, en el peor de los casos, la muerte.

Kim Kardashian en la Met Gala 2024 | Getty Images

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Kim Kardashian pone en riesgo su salud para lucir un look extravagante. Tras la Met Gala 2019, que daba el pistoletazo de salida a la exposición temporal sobre la estética Camp, la celebridad confesó en una entrevista para WSJ Magazine que nunca había pasado por tanto dolor como esa noche. "Nunca he sentido tanto dolor en mi vida", explicaba Kardashian. "Tendría que enseñarte las fotos de después, cuando me quité el corsé, las marcas que dejó en mi espalda y estómago". Además, Kim también aseguró que necesitó tomar clases de respiración para poder aguantar con el vestido.

Kim Kardashian en la Met Gala 2019 | Gtres

Ahora, la pregunta evidente: ¿por qué ha elegido volver a pasar por el mismo sufrimiento? Veremos si en futuras entrevistas nos saca de dudas.