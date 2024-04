Autobronceadores: ¿Qué diferencia hay entre los del super y los de farmacia?

Un autobronceador es un producto cosmético cuya finalidad es broncear la piel sin necesidad de la exposición solar. Su mecanismo de acción es mediante el uso de un principio activo llamado dihidroxiacetona (DHA), que reacciona con las proteínas que tenemos en la capa más externa de la piel produciéndose melanoidinas, pigmentos parecidos al color bronceado de la piel.

El proceso que se genera se conoce como la 'reacción de Maillard', proceso que suele suceder en la alimentación sobre todo cuando hacemos una tostada y adquiere ese color dorado tan llamativo.

En nuestra piel pasa algo parecido, los aminoácidos que hay presentes en nuestra piel reaccionan con los azúcares que llevan en la composición los autobronceadores y se desencadenan unas reacciones químicas que son las que provocan que la piel se tiña de ese color marrón.

Autobronceadores de farmacia: ¿Son mejores que los del super?

Los productos cosméticos en la farmacia siempre suelen tener muchos más activos, ser más eficaces y haber pasado rigurosos controles sanitarios y de calidad.

Las mejoras que podemos encontrar en los productos autobronceadores de la farmacia son las siguientes:

Mejor textura en el producto cosmético, lo que conlleva una mayor facilidad para su aplicación. Suelen ser en formato spray, crema fluida o aceite corporal.

en el producto cosmético, lo que conlleva una mayor facilidad para su aplicación. Suelen ser en formato spray, crema fluida o aceite corporal. Mayor concentración de activos , además del DHA, suelen llevar ingredientes que potencian la duración del bronceador como aceite de argán, de marula, de coco y manteca de karité o antioxidantes como la vitamina E.

, además del DHA, suelen llevar ingredientes que potencian la duración del bronceador como aceite de argán, de marula, de coco y manteca de karité o antioxidantes como la vitamina E. Pigmentos nacarados: Muchos productos autobronceadores incorporan nácares que juegan con la luz obteniéndose en la piel un brillo radiante.

Una mujer con la piel muy bronceada. | Pexels

¿Cómo se aplica un autobronceador?

Siempre es importante seguir las instrucciones de aplicación del producto para obtener resultados uniformes y naturales. Pero las recomendaciones generales son:

Exfoliar la piel antes de aplicar el autobronceador para ayudar a eliminar las células muertas. Es mejor si se realiza unas 24 horas antes de la aplicación.

antes de aplicar el autobronceador para ayudar a eliminar las células muertas. Es mejor si se realiza unas 24 horas antes de la aplicación. Tener la piel muy hidratada antes de aplicar el producto.

antes de aplicar el producto. Esperar el tiempo adecuado antes de vestirse o mojar la piel después de aplicar el autobronceador para permitir que se absorba y se seque completamente. Así evitamos manchas y resultados no deseados.

el tiempo adecuado antes de vestirse o mojar la piel después de aplicar el autobronceador para permitir que se absorba y se seque completamente. Así evitamos manchas y resultados no deseados. La aplicación debe realizarse en un lugar con suficiente luz , para revisar si se ha quedado alguna zona donde no se haya llegado.

, para revisar si se ha quedado alguna zona donde no se haya llegado. Si se quiere obtener un bronceado más potente, hay que irlo reaplicando de forma gradual de forma diaria y cuando se consiga el tono deseado, ir espaciando los usos.

de forma gradual de forma diaria y cuando se consiga el tono deseado, ir espaciando los usos. Lavarse muy bien las manos después de su aplicación.

Producto exfoliante para el la piel. | Pexels

¿Los autobronceadores protegen del sol?

Es una pregunta muy recurrente que nos hacen en la farmacia y hay que tener en cuenta que los autobronceadores no proporcionan protección contra los rayos UVA/UVB del sol, por lo que siempre es importante seguir utilizando protector solar si tienes intención exponerte al sol después de aplicar un autobronceador.

Es decir, son productos totalmente distintos y con funciones muy diferentes.

Los autobronceadores no desaparecen de forma rápida con los baños o las duchas, no son un maquillaje, el cual podamos eliminar de forma fácil, si no que se ha desencadenado un proceso de oxidación en la piel que se irá yendo de forma gradual conforme se vayan renovando nuestras células epiteliales.