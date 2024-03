Las grandes novedades de "Como tú", la fragancia de Mercadona que arrasa

A través de las colonias y perfumes, expresamos nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad y disfrutamos de una sensación de bienestar relajante y un delicado aroma que te acompaña durante todo el día.

Desde hace años, Mercadona cuenta con distintas líneas de fragancias que encajan con todos los gustos: masculinas y femeninas, más dulces, frescas, amaderadas… ¡Acércate al lineal de perfumería y descubre cuál se adapta mejor a ti!

Las fragancias Como tú son unas de las más icónicas de Mercadona y continúan su reinvención y mejora constante para mantener los altos estándares de calidad, pero sin perder su esencia que ha enamorado a tantas personas. Estas son las novedades que incorpora la fragancia de moda:

Más durabilidad

Uno de los aspectos más importantes de cualquier fragancia es su durabilidad. Mercadona ha conseguido un perfume más intenso que se mantiene más tiempo, fiel a las notas olfativas de cada uno de ellos.

Esta línea de fragancias han pasado de ser Eau de toilette a ser Eau de parfum, garantía de la durabilidad de los perfumes "Como tú".

Si buscas un perfume que te acompañe todo el día, esta línea es lo que estás buscando. ¡Busca cuál es la que más le va a tu personalidad!

Nuevo packaging

Mercadona ha unificado todos los packagings de la colección en un solo modelo de botella de 100ml. De esta manera, se crea el universo "Como tú" con un producto reconocible y fácil de identificar.

Cada perfume tiene un color específico para diferenciarlos del resto en los lineales de perfumería de mercado.

Nuevas incorporaciones

Notas florales, cítricas, amaderadas, orientales… Siempre hay un perfume "Como tú" perfecto para cada persona y cada ocasión. En Mercadona siguen apostando por esta línea para desarrollar nuevas fragancias.

A la gran variedad de perfumes que encontramos en la familia "Como tú", se suman tres nuevas incorporaciones: Sinfonía, Atracción for her, y Rebel for him.

Acércate hasta los lineales de la Perfumería Mercadona para descubrir sus aromas y elegir tu preferido.

Perfumes femeninos "Como tú"

-Enciende: oriental

-Amor: Floriental Frutal Musky.

-Gold: Floral Frutal Almizclada

-ExtraTime Likes. Floriental Frutal Cítrico

-Extratime A Day: Chipre.

-Sinfonía (Novedad): Floral Cítrica Verde

-Atracción (Novedad): Amaderada Gourmand Ambarada

Perfumes masculinos "Como tú"

-Enciende: Oriental aromática

-Fuerza: oriental amaderada

-ExtraTime Likes: Amaderada Oriental Frutal

-Extratime A Day: Oriental amaderada

-Viento: Cítrica Amaderada

-Rebel (Novedad): Oriental Amaderada