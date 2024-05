¿Qué es el oilplaning y por qué deberías evitarlo? Una experta responde

Las redes sociales -sobre todo Instagram, TikTok y YouTube- tienen un papel muy importante como prescriptoras en ámbitos tan variados como la cultura, la moda y la belleza. Si nos fijamos en este último, son muchas las tiktokers e influencers que, de un día para otro, ponen de moda tratamientos y productos con tan solo publicar un vídeo en su cuenta.

Hace un tiempo, uno de estos tratamientos que se hizo muy popular entre las mujeres fue el dermaplaning, es decir, una técnica de afeitado facial para tener una piel limpia y suave. Ahora, el dermaplaning ha evolucionado al siguiente nivel: el oilplaning. ¿La diferencia? Aplicar un aceite facial antes de afeitar para, en principio, proteger más la piel.

Pero, ¿realmente se protege más la piel? ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes del oilplaning? ¿Es seguro hacerlo en casa, sin la ayuda de un profesional?

A todas estas dudas nos va a responder la Dra. Marta Vilavella (@dra.martavilavella_derma en Instagram), dermatóloga en Idermic Clinic, en Terrassa (Barcelona).

¿Es el oilplaning una técnica efectiva? ¿Cuáles son sus beneficios e inconvenientes?

La doctora nos recuerda que el oilplaning es una técnica de "exfoliación física" en la que se pasa una "hoja de afeitar por la piel de la cara, utilizando un aceite facial como método deslizante". De entrada, la experta solamente encuentra un beneficio: eliminar las células muertas de la piel.

Sí, el aceite puede prevenir las irritaciones en la piel, pero aplicarlo comporta otro problema: "utilizar aceite puede provocar una obstrucción de los poros, más grasa y, por lo tanto, lesiones acneicas", advierte la doctora Vilavella.

¿Se puede hacer en casa?

Como puedes ver en los vídeos de arriba, las tiktokers animan a sus seguidoras a practicar el oilplaning en casa, ya que es muy sencillo de hacer y da unos resultados deslumbrantes. Ahora bien, no todo es tan bonito como parece. Si tú lo has hecho, o te lo has planteado, ten en cuenta que puede llegar a ser contraproducente. Así nos lo cuenta la experta: "Hacerlo en casa no está exento de riesgos como, por ejemplo, cortes e infecciones cutáneas, así como empeoramiento del acné (si existen lesiones de acné activas) o extensión de verrugas víricas, en el caso de que haya alguna que haya podido pasar desapercibida".

Conclusión, si quieres sumarte a la moda del oilplaning o del dermaplaning, acude a un especialista para que te indique si es adecuado, o no, para ti.

Mujer aplicándose exfoliante en la cara | Freepik

¿Existen métodos más seguros que el oilplaning?

La dermatóloga recomienda dejar a un lado la hoja de afeitar y recurrir a otros métodos mucho más seguros de exfoliación y renovación celular. Entre ellos se encuentran los peelings químicos y los exfoliantes mecánicos.

Peelings químicos

- Ácido glicólico (alfa hidroxiácidos): Deriva de la caña de azúcar, exfolia la piel suavemente, mejora su textura, trata el acné y reduce las manchas oscuras.

- Retinoles: Derivan de la vitamina A, estimulan la producción de colágeno y ayudan a destapar los poros. Al iniciar el tratamiento puede ser que causen irritación y sensibilidad en la piel, por eso, es esencial que te pongas en manos de un profesional.

- Ácido salicílico: Trata también los puntos negros y tiene propiedades antiinflamatorias. Cuando empieces el tratamiento, puede causar sequedad y descamación de la piel, por lo que tienes que seguir las indicaciones del dermatólogo.

Exfoliantes mecánicos

- Estos productos contienen partículas abrasivas o gránulos que eliminan las células muertas. Estas partículas pueden ser granos de azúcar, semillas trituradas o una piedra pómez.

- Si te lo aplicas debes masajear suavemente (para notar un efecto más suave y radiante de la piel) y usarlo con moderación.

- Antes de comprar uno de estos exfoliantes, tienes que hacer una pequeña prueba para comprobar que no te dañan la piel.