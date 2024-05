La imagen ¿retocada? de Tamara Falcó, Ana Boyer e Isabel Preysler que ha creado mucha polémica

Que Isabel Preysler está explotando su faceta como influencer -y siguiendo los pasos de sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer- no es ningún secreto. Y prueba de ello ha sido la última foto que ha compartido la hija pequeña de la Reina de Corazones en la que las tres salen posando muy sonrientes en el jardín de su casa de Puerta del Hierro.

"Mucha ilusión hacer esta foto las tres juntas", ha escrito Ana. Y es que, desde que dio a luz a su hijo Martín, el tercero junto a Fernando Verdasco, está aprovechado al máximo el tiempo en Madrid para disfrutar de la familia. Sin embargo, la polémica ha vuelto a ser la protagonista en la vida Preysler y han sido muchos los que han cuestionado si la foto está retocada.

Algunos han subrayado que tienen mucho filtro en el rostro, otros han resaltado los retoques estéticos a los que se habrían podido someter las tres, aunque sin duda los comentarios más repetidos han sido sobre el físico de la marquesa de Griñón.

Para la ocasión, Isabel ha lucido un traje en beige de tres piezas, con pantalón, blazer y chaleco a juego, presumiendo una vez más de la elegancia que le caracteriza. Por su parte, Ana y Tamara se han decantado por el mismo vestido, en negro y rosa respectivamente. Y son muchos los que han comentado sobre la cintura de la marquesa de Griñón y el Photoshop que presuntamente habría utilizado para modificar su imagen.

Pues, no es la primera vez que Tamara retoca una foto y crea polémica en las redes sociales. Fue antes de pasar por el altar cuando la socialité e Íñigo Onieva viajaron juntos a Bali y compartieron varias fotos, entre ellas una subidos a una moto que Tamara no dudó en retocar, haciendo su figura más fina. Pero el empresario subió la original y las redes se incendiaron. ¿Ha pasado lo mismo esta vez? Todo son conjeturas y lo que no se tiene en cuenta antes de especular es que la pose y la luz pueden cambiar por completo la imagen de alguien.