¿Quién es Marcos Plaza? El nuevo novio de María Parrado y muy amigo de las hermanas Pombo

María Parrado, la ganadora de La Voz Kids en 2013 y cantante, después de muchas especulaciones, confirmó su nueva relación con Marcos Plaza, un fotógrafo íntimo del clan Pombo. Desde hacía meses había rumores de que los dos eran pareja desde diciembre. María, subía fotos hechas por él y le contestaba con emoticonos de corazones o palabras bonitas que daban a entender que había más que una amistad.

La cantante, que siempre se ha caracterizado por mantener su vida sentimental en la más estricta intimidad, ha roto esta norma al publicar en sus redes sociales un vídeo en compañía de Marcos Plaza hace casi una semana. En el vídeo se ve a la pareja disfrutando de una atracción de feria en la localidad madrileña de Móstoles. La joven cantante ha puesto en el pie del TikTok, "Nunca te fíes de tu novio", confirmando al 100% la relación.

Un vídeo que a priori parece no tener ningún problema, los comentarios de este no son muy buenos. Y es que se ha inundado de críticas sobre la diferencia de edad entre la pareja y es que se llevan 15 años. "A veces hay que saber dónde NO. La cantidad de años que se llevan…" o "Sal de ahí". Aun así, la pareja parece muy contenta y feliz juntos.

Pero, ¿quién es Marcos Plaza?

La pandilla de amistades del clan Pombo incluye a un amplio grupo de influencers que hoy en día tienen proyección propia. Nombres como los de María García de Jaime y Tomás Páramo, Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón son habituales ya en la crónica social desde hace años.

En un perfil más secundario se ha mantenido Marcos Plaza, un fotógrafo que trabaja en Madrid y que se ha convertido en el favorito de las principales influencers de nuestro país, en especial, las hermanas Pombo, Victoria Federica, entre otras.

A lo largo de los años, ha acabado formando una amistad con el entorno Pombo. De hecho, ayer subió un stories donde se le veía en un plan muy casual de amigos cenando comida rápida mientras veían el fútbol. En este plan, estaba su nueva novia, María Parrado, y también María Pombo, Pablo Castellano y su hermano, José. Dejando ver que su novia ya forma parte de los planes con su círculo más cercano.

Story del hermano de Pablo Castellano | Instagram

Marcos ha limitado bastante la exposición de su vida personal, pese a acumular en redes sociales un importante número de seguidores, 129 mil. Aunque en estos años sí mostró una de sus relaciones sentimentales más conocidas que duró poco más de un año con Alejandra González, prima de LoveYoli. Ambos decidieron emprender caminos por separado sin dar explicación alguna de su ruptura.