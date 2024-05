El protector solar no es suficiente: Esto es lo que debes tener en cuenta para prevenir el cáncer de piel

A algunas personas les preocupa que las sustancias químicas que contienen los fotoprotectores solares, y los cuales son absorbidos por la piel, puedan derivar en un cáncer de piel. Lo cierto es que es una afirmación totalmente falsa. No hay pruebas médicas que lo corroboren, como sí existen entorno a los problemas que provoca el uso de los rayos UV y las cabinas de bronceado. Sin embargo, se trata de un bulo que actualmente está corriendo como la espuma.

De esta manera, son ya muchos los profesionales del sector que han salido a pronunciarse contra el rumor sobre la protección solar. Una de ellas es Carmen Galera, dermatóloga especialista en estética y cosmética médica que crea contenido divulgativo sobre el cuidado de la piel. "¿Has oído decir que los protectores solares pueden provocar cáncer de piel? Pues sí, muchos amantes de todo lo natural se han tragado este bulo que está corriendo como la espuma", comienza diciendo en un vídeo publicado en Instagram que busca acabar con el mito.

De este modo, de la mano de la cuenta @dermaforyou, en Novamas descubrimos los dos puntos claves que debemos tener en cuenta para prevenir el cáncer de piel.

El culpable del bulo

"Y efectivamente esto es un bulo, pero tiene un origen que os quiero explicar", continúa diciendo Galera en el vídeo. Y es que, si bien los químicos pueden protegernos de los peligros de los rayos ultravioleta del sol, también se asegura que algunas sustancias químicas de ciertas pantallas solares pueden causar cáncer.

Una afirmación que se dice debido a estas sustancias químicas, consideradas como disruptores hormonales, que afectan el modo en el que el estrógeno y otras hormonas actúan, rompiendo el equilibro hormonal del cuerpo. En esta línea, el estrógeno puede provocar la aparición y el crecimiento del cáncer de mama positivo y muchas mujeres eligen limitar su exposición a estas sustancias que pueden llegar a actuar como el propio estrógeno.

Ni quemarte ni cambiar de color

"¿Cuál es el objetivo de los protectores, exactamente los fotoprotectores?", se cuestiona la dermatóloga especialista en la publicación antes mencionada. La realidad es que muchos responderíamos "no quemarte" y no es que estemos equivocados, porque la afirmación es cierta, pero no disponemos de toda la verdad. El segundo punto es importante y la mayoría no lo creería si no fuese porque un profesional lo dice.

Una mujer poniéndose crema solar. | Pexels

"Pues ni quemarte ni ponerte moreno", responde Carmen Galera a la pregunta sobre el objetivo del fotoprotector solar. Muchos señalarían que este producto estaría dirigido a aquellas personas que buscan broncearse con responsabilidad, cuidado y sin quemarse el cuerpo por completo. Pero nada más lejos de la realidad. Si utilizas protección solar no deberías ponerte moreno ni lo más mínimo.

"Si usas protector, pero aún así te quemas, no estás previniendo el cáncer de piel melanoma. Y si usas protector, pero te pones morena, no estás previniendo el cáncer de piel no melanoma. Es decir, el vaso celular, el espino celular y tampoco estás previniendo ni las manchas ni el fotoenvejecimiento", señala la dermatóloga, quien tiene muy claro qué debe tener en cuenta a la hora de prevenir el cáncer: lograr no quemarte y que tu color natural de piel no cambie.