¿Qué es la astaxantina? El cosmético ideal para proteger la piel en verano

En el mundo del cuidado de la piel, siempre estamos buscando el próximo gran ingrediente que nos brinde una buena protección contra los daños ambientales y el envejecimiento prematuro.

Uno de los últimos en entrar en escena es la astaxantina, un poderoso antioxidante que está ganando popularidad en el ámbito cosmético. Aunque su nombre pueda resultar complicado de pronunciar, sus beneficios son claros y prometedores, especialmente cuando se trata de proteger la piel durante los calurosos meses de verano.

Todo sobre la astaxantina

La astaxantina es un pigmento natural que se encuentra en ciertos organismos acuáticos, el cual le da a estos animales su característico color rosado. "Es un poderoso antioxidante que protege de la acción de la radiación sobre la piel. Está presente en alimentos como el salmón, así como en muchas algas marinas", analiza Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Se ha demostrado que es un poderoso antioxidante, capaz de neutralizar múltiples radicales libres simultáneamente. Es decir, se trata de moléculas que atacan el colágeno y la elastina, generando una pérdida de elasticidad y firmeza. Una situación que provoca la aparición de arrugas y líneas de expresión. En pocas palabras: envejecimiento de la piel. Por esta razón, la astaxantina es un escudo efectivo contra los daños causados por la radiación solar y otros factores ambientales.

Crema solar | Pixabay

Beneficios para la piel

Los beneficios de la astaxantina para la piel son variados y bien documentados. No solo ayuda a proteger contra los efectos nocivos de la radiación UV, también se ha demostrado que mejora la salud de todas las capas de la piel, desde el estrato córneo hasta la dermis.

"Cada vez más estudios demuestran que la astaxantina puede mejorar la salud de la piel en todas sus capas: el estrato córneo, la epidermis, la capa basal y la dermis. Especialmente cuando se combina con tratamientos tópicos", explica Lorraine Perreta, directora de Nutrición de Advanced Nutrition Programme.

Además de su acción antioxidante, la astaxantina también posee propiedades antiinflamatorias, lo que la hace ideal para pieles sensibles o propensas a brotes. "Se considera uno de los antioxidantes más potentes, pudiendo competir con una vitamina C, ya que puede neutralizar hasta diecinueve radicales libres simultáneamente", comenta Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga en Byoode. "También tiene capacidad antiinflamatoria, por lo que es perfecto para pieles alteradas o con tendencia a los brotes o la sensibilidad", concluye Marta Agustí, directora técnica de Boutijour.

Piel sensible | Pexels

Maneras de integrarla en tu rutina

La versatilidad de la astaxantina la hace fácil de incorporar en tu rutina de cuidado diario. Puedes encontrarla en una variedad de formatos, desde suplementos nutricionales hasta cremas faciales y mascarillas. Algunas marcas líderes en el mercado ya están incluyendo este potente antioxidante en sus productos, ofreciendo a los consumidores una forma efectiva de proteger y rejuvenecer su piel.

Combina con otros ingrediente

Una de las ventajas de la astaxantina es que es compatible con una amplia gama de otros ingredientes cosméticos. Puede utilizarse de manera segura junto con retinol, u otros ingredientes activos, y no presenta ningún tipo de riesgo para aquellas mujeres que se encuentren en pleno embarazo.

"Las algas no generan ningún efecto secundario y protegen la piel, pero no son altamente activas, por lo que no promueven la irritación ni entran en conflicto con ningún otro ingrediente que pueda estar presente en la rutina facial", aclara Isabel Reverte, directora técnica de la firma Ambari. Esto convierte este activo en una opción atractiva para aquellos que buscan potenciar los efectos de sus productos para el cuidado de la piel sin preocuparse por posibles interacciones no deseadas.