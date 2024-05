Las impactantes imágenes que ha compartido Diego Matamoros dentro del quirófano: "He convivido demasiado con mi amigo el dolor"

Hacía tiempo que Diego Matamoros no aparecía delante de una cámara, pero, como él mismo ha confesado, ya ha salido de la "cueva". Y lo hacía hace unos días en la premier de la película El Reino del Planeta de los Simios, atendiendo amablemente a los micrófonos de Europa Press y justo antes de que su expareja, Marta Riumbau, anunciase estar embarazada.

"He estado disfrutando de mi vida, de Instagram, de mis perros y recuperar, recuperar el pulso", reconocía. Pero, más allá de su ruptura, el hijo de Kiko Matamoros también ha tenido que hacer frente estos meses a una etapa de mucho dolor debido a la enfermedad degenerativa que padece en la espalda. "Eso estará ahí toda la vida. Me sigue complicando la vida. Tengo dolor crónico, estoy jodido, me tomo medicación todos los días. Ahora me vuelvo a pinchar en la médula y ya está", se sinceraba.

en la premier de El Reino del Planeta de los Simios | Gtres

Tras esto, Diego Matamoros ha compartido unas impactantes imágenes del proceso en las que sale tumbado en un quirófano mientras el doctor le pincha la médula: "Hoy me ha tocado pasar por chapa y pintura, últimamente he convivido demasiado con mi amigo el dolor, como siempre infinitas gracias a David Abejón González por hacer de mi vida algo más fácil".

Imágenes que llegan justo después de que Marta Riumbau desvelase su embarazo, un proceso que ha decidido hacerlo sola y que llega dos meses después de que ambos anunciasen su ruptura. "Después de mucha reflexión y consideración, fui yo quien tomó la decisión de terminar mi relación con Marta. Aunque esta decisión marca el final de nuestro capítulo como pareja, quiero que sepáis que seguimos compartiendo nuestro hogar y nuestra vida con mucho cariño y respeto mutuo", escribió Diego entonces.

Ahora, a pesar de que sus caminos han ido por separado, siguen manteniendo muy buena relación: "Me llevo muy bien, creo que es la madurez de una relación, cuando se acaba, si puedes llevarte bien, genial". Sin embargo, ahora mismo en su cabeza no está la palabra amor: "No, estoy bien. Creo que las cosas tienen que ir a su tiempo y así es".