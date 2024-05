¿Por qué deberías dejar de poner la lavadora a 40 grados?

Cuando queremos poner la lavadora es importante que seleccionemos un programa de lavado adecuado y ajustemos las revoluciones y la temperatura según la ropa que se vayamos a lavar. Lo que solemos escoger casi siempre es el programa de 40 grados ya que es una temperatura adecuada y no dañará la ropa más delicada.

Poner la lavadora | iStock

Pero lo que desconocemos, es que el programa de 40 grados es el que no deberíamos escoger. Lo deberíamos evitar si nuestro principal objetivo es asegurarnos de eliminar todas las bacterias de la ropa, ya que esos grados no son suficientes. Esta temperatura no se encargará de acabar con las bacterias resistentes, por eso tendríamos que seleccionar el programa de 60 grados.

Lavadora | iStock

Y si en algún momento dudas de usar el de 30 o 40, mejor el de menos temperatura ya que esta diferencia de grados no va a influir en el resultado de la ropa y eligiendo el de 40 hará que gastes más electricidad de forma innecesaria.

Cuando tengamos que elegir la temperatura es vital tener en cuenta un par de cosas. La primera es fijarnos en las instrucciones de los tejidos que vamos a lavar y la segunda es ver si la ropa está muy sucia o no. Si no está muy manchada el lavado a 30 grados será más que suficiente. Si realmente está muy sucia, necesitará una limpieza mucho más profunda, por eso será mejor seleccionar 60 grados.