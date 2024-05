Kris Jenner tiene un tumor: así reaccionaron las hermanas Kardashian cuando su madre les dio la impactante noticia

La quinta temporada de Las Kardashian está a punto de estrenarse y esta semana Disney + ha publicado el tráiler de lo que podremos ver en los 10 capítulos que están por venir. Un avance que comienza con la promesa de "bajar el ritmo" y "tomarse un descanso" y que termina con una noticia que deja a Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie destrozadas: Kris Kenner tiene un pequeño tumor.

"Me he hecho una resonancia, encontraron un quiste y como un pequeño tumor", dice con pena la matriarca, de 68 años, causando un gran impacto en la más pequeña de sus hijas, a quien Kendall corre a abrazar. La noticia dejó atónitas a sus hijas y ahora también a los espectadores.

Aunque no se han revelado más detalles sobre el tumor o su tratamiento, la noticia ha causado preocupación en sus seguidores. Kris Jenner es una figura clave en el negocio familiar y su salud está siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales este jueves 9 de mayo.

"¿Que Kris Jenner encontró qué? Baby, por favor esto no, no lo permitiré", ha publicado una usuaria con un GIF de unas mujeres llorando. "Recemos", dice otro fan.

Habrá que esperar para conocer más detalles sobre la salud de la famosa madre y mánager de las Kardashian hasta se estrene la quinta temporada, el próximo 23 de mayo.

Dos maridos y la creación de una marca globalmente conocida

Nacida en San Diego, California, Kris se casó con Robert Kardashian en 1978 y tuvo cuatro hijos: Kourtney Mary, Kimberly Noel, Khloé Alexandra y Robert Arthur. Se divorciaron en 1989 y Kris se volvió a casar en 1991 con Bruce Jenner, con quien tuvo a Kendall y Kylie.

En 2007, Kris Jenner produjo y lanzó el primer reality show familia llamado "Keeping Up with the Kardashians", que se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense del mundo y llegó a tener un total de 20 temporadas. La serie, igual que el actual formato, seguía la vida de Kris y sus hijas, a quienes ha conseguido convertir en auténticas celebridades. La matriarca ha sido capaz de transformar a su familia en una marca globalmente reconocida.

En 2014, Kris solicitó el divorcio citando diferencias irreconciliables y pocos meses después, Bruce anunció su transición de género y adoptó su identidad como Caitlyn Jenner. Aunque dejaron de ser marido y mujer, Kris mantuvo su apellido por respeto a sus hijas más jóvenes. Desde ese mismo año, la madre de las famosísimas hermanas estadounidenses mantiene una relación con el mánager de famosos Corey Gamble.