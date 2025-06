Conciliar en verano y con niños, ¿un imposible?: "Me parece mal que los padres 'aparquen' a sus hijos en un campamento"

El verano es el momento más deseado para los niños. Las vacaciones prometen diversión y una etapa de relax que, para los padres no es igual de esperada. En su caso, deben buscar una forma de conciliar el trabajo con los niños.

Muchos padres optan por los campamentos o las extraescolares, aunque para otros es un gran desembolso de dinero que creen inviable. En el caso de Marta, no es tanto por una cuestión de dinero, sino porque cree que el verano es un momento para estar con sus hijos: "No me parece bien que haya padres que aparquen a sus hijos pudiendo estar con ellos".

"Hay que pensar en los niños, al menos un mes hay que parar y cambiar la rutina", señala. Sin embargo, para muchas familias es imposible aparcar el trabajo para estar con los pequeños.

Helena es de la opinión contraria: en verano, los niños al campamento. "Les viene genial para tener rutina en verano", asegura, "no saben qué hacer en casa del aburrimiento que tienen".

Pese a que los campamentos suponen un gran gasto, Helena tiene claro que le compensa ahorrar durante el año para pagárselo a sus hijos: "No quiero que estén todo el día en casa, pero más bien por ellos".

Son muchas las opiniones alrededor de este asunto. ¿Deben los padres buscar un lugar donde dejar a sus hijos durante las vacaciones o aprovechar para pasar tiempo con ellos?