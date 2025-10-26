Trucos originales para no planchar: acaba con las arrugas de tu ropa de una manera sencilla

Planchar se ha convertido en un hábito cada vez menos extendido entre los jóvenes. Muchos lo ven como una pérdida de tiempo y buscan alternativas originales para no sacar la plancha. Hoy, Ordenatriz nos cuenta algunas de ellas.

Uno de los últimos inventos es un aparato que expulsa aire y te plancha la ropa tan solo pulsando un interruptor. Sin embargo, uno de los favoritos y más sencillos es un spray que promete planchar la ropa al secarse.

El vaho de la ducha puede ser uno de los grandes aliados contra las arrugas, ya que con tan solo dejar las prendas colgadas, puede servir para plancharlas.

Por último, Ordenatriz nos da un truco para muchos desconocidos: envolver las camisetas extendidas sobre una toalla húmeda. Tras unos minutos, tendremos la prenda planchada. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!