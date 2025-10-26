Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Consejos

Trucos originales para no planchar: acaba con las arrugas de tu ropa de una manera sencilla

Ordenatriz nos trae unos sencillos trucos para olvidarnos de la plancha. Sabías que con tan solo una toalla o el vaho de la ducha podemos terminar con las odiosas arrugas?

Plancha

Publicidad

Planchar se ha convertido en un hábito cada vez menos extendido entre los jóvenes. Muchos lo ven como una pérdida de tiempo y buscan alternativas originales para no sacar la plancha. Hoy, Ordenatriz nos cuenta algunas de ellas.

Uno de los últimos inventos es un aparato que expulsa aire y te plancha la ropa tan solo pulsando un interruptor. Sin embargo, uno de los favoritos y más sencillos es un spray que promete planchar la ropa al secarse.

El vaho de la ducha puede ser uno de los grandes aliados contra las arrugas, ya que con tan solo dejar las prendas colgadas, puede servir para plancharlas.

Por último, Ordenatriz nos da un truco para muchos desconocidos: envolver las camisetas extendidas sobre una toalla húmeda. Tras unos minutos, tendremos la prenda planchada. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pablo Motos se ‘pasa de la raya’: “La vejez es una fuente de seguridad, porque aprendes a lidiar con lo malo”

Las reflexiones vitales de Pablo Motos en El Hormiguero: el ego, la vejez o la soledad

Plancha

Trucos originales para no planchar: acaba con las arrugas de tu ropa de una manera sencilla

Mika, coach de La Voz 2025

Sebastián Yatra saca a bailar a señoras del público y Mika alucina con la letra: “¿De verdad existe esta canción?”

¿Cuál es la diferencia de lo que vemos de nosotros cuando nos miramos al espejo y lo que ven los demás? El experimento de 'El Hormiguero'
Los repasamos

Las experiencias reales más emotivas de El Hormiguero: un homenaje a la vida en su programa 3.000

Disfruta de la entrevista completa de Laura Pausini en 'El Hormiguero 3.0'
En exclusiva

Las razones por las que Laura Pausini será la protagonista del programa 3.000 de El Hormiguero

Mateo, talent de La Voz 2025
Mejores momentos | Audiciones 

Su abuelo fue el primer español en ganar el balón de oro y él consigue el último pleno de La Voz

Mateo, nieto Luis Suárez Miramontes, conquistó el escenario de La Voz con una actuación espectacular. Consiguió el último pleno de las Audiciones y provocó una batalla entre Mika y Sebastián Yatra mientras Pablo López no pudo competir al estar bloqueado.

Receta de canelones de espinacas y piñones, de Karlos Arguiñano
¡Toma nota!

Karlos Arguiñano: descubre diferentes formas de elaborar canelones con recetas fáciles y para todos los gustos

Los canelones son muy versátiles porque admiten cualquier tipo de relleno ya sean verduras, carnes o pescados.

Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche

Un premio de más de 30.000 euros en el segundo programa de La Ruleta de la Suerte Noche

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones

Se reaviva el conflicto familiar del clan Rivera: el testimonio de Lourdes Montes que ha desembocado en un cruce de acusaciones

Jorge Fernández y Alex, concursante de La ruleta de la suerte noche

Un ‘Me lo quedo’ que vale 14.400 euros: la jugada estelar de Alex

Publicidad