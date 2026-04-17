Termina el registro del zulo de Óscar, sospechoso por el crimen de Esther López: "No ha habido una prueba evidente"
La Guardia Civil ha registrado el zulo en la casa de Óscar, el principal sospecho por el crimen de Esther López. Hoy, te contamos qué ha ocurrido y qué han encontrado
El caso de Esther López avanza tras descubrirse un zulo en la que fue la vivienda de Óscar, señalado como principal sospechoso del crimen. Este viernes, agentes de la Guardia Civil han inspeccionado de nuevo el lugar para determinar si el cuerpo de la joven pudo haber permanecido allí oculto en algún momento.
Óscar ha estado presente durante el primer día de registro y sostiene que ese espacio ya existía, aunque no figure en los documentos oficiales de la vivienda. Según él, lo usaban como una bodega que actualmente estaba en desuso, por lo que no vio importante mencionarlo durante el primer registro.
A las dos de la tarde del viernes 17 de abril se ha dado por concluido el registro del sótano de la finca familiar de Óscar. "Se han sacado aproximadamente 40 muestras de posibles vestigios de lo que pudo pasar hace cuatro años", nos cuenta Carlos Quílez, "sobre todo de agua".
Según nuestro colaborador, "no ha habido ninguna prueba evidente de que Esther López estuviera allí". Sin embargo, no descartan que las muestras puedan probar lo contrario cuando se analicen.
- Álex Manejo, terapeuta de Adrián Rodríguez, tras su recaída: "No se ha recuperado nunca porque no había tocado fondo, hasta ahora"
- Adrián Rodríguez pide disculpas tras ser condenado por su altercado con la policía: "Necesito volver a mi tratamiento"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la de la actriz Cristina Castaño
La muerte de Esther se produjo el 13 de enero de 2022, aunque sus restos no fueron encontrados hasta dos semanas más tarde, en una cuneta. Lo llamativo es que esa zona ya había sido revisada previamente, lo que refuerza la hipótesis de que el cadáver pudo haber sido ocultado en otro lugar antes de aparecer. ¿Estuvo el cuerpo de Esther López en aquel zulo?
