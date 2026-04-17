Álex Manejo, terapeuta de Adrián Rodríguez, tras su recaída: "No se ha recuperado nunca porque no había tocado fondo, hasta ahora"

Adrián Rodríguez ha sido condenado a seis meses por un delito de altercado contra la autoridad. Sin embargo, tras un juicio rápido, el actor asumió los hechos y la condena ha quedado en dos multas por las lesiones causadas a los agentes de policía.

Llevaba dos días desaparecido y, tras ser localizado por este programa, fue detenido en Málaga. Visiblemente alterado, llegó a enfrentarse a la policía, lo que le llevó a pasar la noche en el calabozo.

Este incidente llega después de que el actor decidiese salir voluntariamente del centro de desintoxicación en el que llevaba ingresado varios meses. Ahora, tras ser condenado, Adrián confiesa que necesita volver para recuperarse, ya que ha tenido otra recaída.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Álex Manejo, el terapeuta que trató a Adrián Rodríguez en el centro de desintoxicación. Este asegura que su fama prematura y las redes sociales fueron grandes detonantes para que Adrián cayese en las drogas y, aunque hicieron todo lo posible para ayudarle, él se fue demasiado pronto.

"No se ha recuperado nunca porque no había tocado fondo, hasta ahora, este puede ser el momento de remontar", asegura, "su enfermedad no tiene cura, cada vez que quiere afrontar sus problemas, huye".

Ahora, su entorno se pregunta si Adrián Rodríguez regresará pronto al centro de desintoxicación. ¿Logrará el actor recuperarse definitivamente?