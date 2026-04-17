Adrián Rodríguez, condenado a seis meses tras su altercado con la policía: "Necesito volver a mi tratamiento"
El actor ha sido condenado a seis meses por atentado contra la autoridad. Una condena que llega tras ser detenido y enfrentarse a unos agentes de policía en Málaga.
Adrián Rodríguez, el actor conocido por sus papeles en series como Física o Química o Los Serrano, ha sido condenado a seis meses de prisión. El motivo: el enfrentamiento que tuvo con la policía en la estación de trenes María Zambrano de Málaga.
Tras pasar dos días en paradero desconocido, nuestro programa le localizó. Visiblemente nervioso y alterado, protagonizó un altercado con dos agentes de policía, que terminó con su detención.
A su salida de los juzgados, hemos podido hablar con él, que se ha disculpado con los medios por su actitud. "Me enfadé con quien no me tenía que enfadar", afirma, "le pedí ayuda a la policía y no me hizo ni puñetero caso".
El actor ha confesado que, tras conocer a una persona, tuvo una recaída. "Necesito volver a mi centro, a mi tratamiento", asegura Adrián, "se nos fue un poco de las manos".
Adrián Rodríguez vuelve a protagonizar un escándalo apenas un mes después de salir del centro de desintoxicación. ¿Volverá a ingresar tras este incidente?
