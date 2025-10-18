Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Imperdible

Marron convierte a doce cerdos de juguete en un órgano musical para sorprender a David Bustamante

El equipo de ciencia ha creado el instrumento más peculiar de la historia de la música.

Marron convierte a doce cerdos de juguete en un órgano musical para sorprender a David Bustamante

Publicidad

Durante la visita de David Bustamante, Marron sorprendió en El Hormiguero con uno de sus inventos más divertidos y curiosos: un “órgano de cerdos” capaz de interpretar música a partir de los chillidos afinados de doce juguetes de goma.

Cada cerdo correspondía a una de las doce notas de la escala cromática, desde el DO hasta el SI, y emitía su sonido al ser presionado por un actuador neumático conectado a un compresor de aire. Frente a cada uno se colocó un tubo de metacrilato calculado con precisión para actuar como resonador acústico, afinando y amplificando su característico “oink”.

El sistema estaba controlado por un microcontrolador con entrada MIDI, que traducía una secuencia musical en órdenes para los actuadores, coordinando así la interpretación del instrumento con exactitud y ritmo.

El resultado fue un espectáculo tan hilarante como ingenioso: un instrumento híbrido que combina mecánica, neumática y electrónica para transformar datos digitales en un concierto de chillidos perfectamente afinados. El invitado, entre risas, no pudo evitar asombrarse ante el insólito órgano porcino.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Roberto Leal y Rosa felicitan a Manu por su récord en Pasapalabra: “Se merece todo lo bueno que le está pasando”

Roberto Leal y Rosa felicitan a Manu por su récord en Pasapalabra: “Se merece todo lo bueno que le está pasando”

Marron convierte a doce cerdos de juguete en un órgano musical para sorprender a David Bustamante

Marron convierte a doce cerdos de juguete en un órgano musical para sorprender a David Bustamante

Malú canta en La Voz

¿Qué es la copla? Malú lo explica cantando ‘Triniá’ ante un Mika fascinado

Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3
El sábado a las 22:00 horas

Tres razones para no perderte La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:00 horas en Antena 3

Postre fácil, rápido y delicioso de Karlos Arguiñano: tortitas de yogur con fresas
Fáciles y sencillos

Cuatro postres rápidos de Arguiñano, listos en menos de 20 minutos si no tienes tiempo

Goteras médico
Denuncia

Siete años atendiendo pacientes con paraguas por las goteras en el centro de salud: "Hay días que nos caen auténticas cataratas"

Iago, el responsable de un centro de salud de Pontevedra, denuncia que llevan siete años con averías en las tuberías que llegan, incluso, a estropearles los ordenadores. Hoy, continúan sin darles ninguna solución.

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz
Resumen de la gala

A un paso del cierre: los equipos se perfilan en la penúltima noche de Audiciones de La Voz

Los coaches vivieron una noche repleta de momentos únicos. Pablo López fue el coach que más artista consiguió al sumar tres talents a su equipo.

Malú, coach de La Voz

Los coaches se la juegan en la última noche de Audiciones a ciegas de La Voz

Sofía, talent de La Voz

Sofía deslumbra con este tema de Adele y convence a uno de los coaches

La energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

“Estamos más exigentes”: la energía de Alejandra no es suficiente para los coaches

Publicidad