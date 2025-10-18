Marron convierte a doce cerdos de juguete en un órgano musical para sorprender a David Bustamante

Durante la visita de David Bustamante, Marron sorprendió en El Hormiguero con uno de sus inventos más divertidos y curiosos: un “órgano de cerdos” capaz de interpretar música a partir de los chillidos afinados de doce juguetes de goma.

Cada cerdo correspondía a una de las doce notas de la escala cromática, desde el DO hasta el SI, y emitía su sonido al ser presionado por un actuador neumático conectado a un compresor de aire. Frente a cada uno se colocó un tubo de metacrilato calculado con precisión para actuar como resonador acústico, afinando y amplificando su característico “oink”.

El sistema estaba controlado por un microcontrolador con entrada MIDI, que traducía una secuencia musical en órdenes para los actuadores, coordinando así la interpretación del instrumento con exactitud y ritmo.

El resultado fue un espectáculo tan hilarante como ingenioso: un instrumento híbrido que combina mecánica, neumática y electrónica para transformar datos digitales en un concierto de chillidos perfectamente afinados. El invitado, entre risas, no pudo evitar asombrarse ante el insólito órgano porcino.