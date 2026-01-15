La reina Sofía, "en paz y orgullosa de haber acompañado a su hermana", tras el fallecimiento de Irene de Grecia

Irene de Grecia, la hermana de la reina doña Sofía, ha fallecido hoy en Madrid a sus 83 años. Así lo ha confirmado la Casa Real con un comunicado, informando de que Irene perdía la vida en el Palacio de la Zarzuela esta misma mañana.

Desde hacía años la salud de Irene de Grecia se había visto muy deteriorada. La última vez que la pudimos ver públicamente fue en la boda del príncipe Nicolás de Grecia el pasado febrero, cita a la que acudió, como de costumbre, con su hermana doña Sofía.

"La reina Sofía está en paz y dice estar orgullosa de la relación que ha podido mantener con su hermana", nos cuenta su entorno, "de poderla haber acompañado hasta el último momento".

Ahora la Familia Real y en especial, la Reina Sofía hacen frente a la triste perdida de eterna princesa Irene de Grecia y Dinamarca. Una muerte que se lleva a la mitad de la doña Sofía.