Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

La reina Sofía, "en paz y orgullosa de haber acompañado a su hermana", tras el fallecimiento de Irene de Grecia

Fallece Irene de Grecia, la hermana de la reina doña Sofía, a sus sus 83 años. Tras varios episodios en las que su salud preocupaba especialmente, la Casa Real confirma su muerte en la Zarzuela, donde vivía desde hace varios años.

Reina Sofía e Irene de Grecia

Publicidad

Irene de Grecia, la hermana de la reina doña Sofía, ha fallecido hoy en Madrid a sus 83 años. Así lo ha confirmado la Casa Real con un comunicado, informando de que Irene perdía la vida en el Palacio de la Zarzuela esta misma mañana.

Desde hacía años la salud de Irene de Grecia se había visto muy deteriorada. La última vez que la pudimos ver públicamente fue en la boda del príncipe Nicolás de Grecia el pasado febrero, cita a la que acudió, como de costumbre, con su hermana doña Sofía.

"La reina Sofía está en paz y dice estar orgullosa de la relación que ha podido mantener con su hermana", nos cuenta su entorno, "de poderla haber acompañado hasta el último momento".

Ahora la Familia Real y en especial, la Reina Sofía hacen frente a la triste perdida de eterna princesa Irene de Grecia y Dinamarca. Una muerte que se lleva a la mitad de la doña Sofía.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Reina Sofía e Irene de Grecia

La reina Sofía, "en paz y orgullosa de haber acompañado a su hermana", tras el fallecimiento de Irene de Grecia

Julio Iglesias

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger, separados durante el escándalo sexual: "Ella está en Miami y él, en Punta Cana"

Susana Uribarri

Susana Uribarri, amiga de Julio Iglesias: "Él nunca ha hecho contratos de confidencialidad, poca cosa tendría que ocultar"

Julio Iglesias
Última hora

Testigo de los requisitos que supuestamente exigía Julio Iglesias a sus trabajadoras: "Si eran bajas o tenían el pelo feo, no las quería"

Abogado y portavoz de Amnistía Internacional
Julio Iglesias

Las discrepancias sobre la denuncia a Julio Iglesias entre Amnistía Internacional y el abogado Joaquín Mockel: "Estos hechos si son reales son repugnantes"

joven reaccionando a vídeos julio
Julio Iglesias

Jóvenes reaccionan a los polémicos vídeos de Julio Iglesias besando a presentadoras mujeres: "¡Es asqueroso, es acoso!"

Los vídeos de Julio Iglesias besando forzosamente a varias presentadoras de televisión han escandalizado al mundo, ahora. En esa época existía una "normalización" social sobre algunos actos machistas. Hoy, la gran mayoría de los jóvenes detectan rápidamente lo que es un acto machista, un acoso, un abuso... Hemos salido a la calle para grabar la reacción de los jóvenes ante el comportamiento Julio Iglesias con las mujeres.

David tira de puntería para llegar al Bote y consigue 4.525 eurazos
Mejores momentos | 15 de enero

David tira de puntería para llegar al Bote y consigue 4.525 eurazos

El concursante del atril rojo no necesitaba fuerza para tirar en esta ocasión, sino puntería ¡y así ha sido!

Trucos para ahorrar mes a mes.

Hormiga, vampiro, fantasma… Ese gasto inapreciable que nos agujerea el bolsillo

Julio Iglesias

El primo de Julio Iglesias apunta a un "enemigo" del cantante: "Puede ser una campaña orquestada por un multimillonario de allí"

Chema Crespo

Chema Crespo habla en 'El Podcast de Espejo' del papel de Zapatero en Venezuela: "Que de todas las explicaciones que él quiera"

Publicidad