El pueblo de Benamargosa (Málaga) en contra del cura por sus prácticas con los niños

Un cura llegó hace dos años a Benamargosa, en Málaga, y desde entonces los niños de dicha localidad viven en "pecado" porque el párroco no quiere darles el bautismo ni la comunión.

Todo el pueblo se ha vuelto en su contra: "Yo vengo a bautizar a mi hijo y nos dice que no lo bautiza" señala uno de ellos dejando claro que la razón es porque no van los domingos a misa.

Por si fuera poco, a ese mismo vecino le ha negado también la comunión de su sobrino: "Porque el niño tiene el demonio dentro, que no tiene fe y como no tiene fe, no le va a hacer la comunión".

Los vecinos han comenzado a recoger firmas para cambiar de párroco porque también han visto otras prácticas de él que no les gustan nada.

"Encerrarlos de rodillas en una habitación a todos con la luz apagada. Obligarlos a ver cómo crucificaron a Jesús en la cruz y niños que no quería mirar, obligarlos", señala una vecina cuya hija va a catequesis con dicho cura.

Su hija le ha contado que los subía en el maletero de una furgoneta y que comenzaba a conducir muy rápido con todos ellos dentro.

"Me ha tapado los ojos y me ha dicho que tenía que bajar la escalera con los ojos tapados" afirma la hija a la propia madre sobre las situación que vive.

Los vecinos se han llegado a quejar ante el Vaticano, pero el Obispado, es quien tiene la última palabra sobre el cursa que tiene en vilo a esta pequeña localidad de Málaga.

Desde que llegó a este pueblo de 1.500 habitantes, no ha dejado a sus feligreses vivir su fe en paz.