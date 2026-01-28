El desgarrador testimonio de un amigo de Álex, el menor asesinado en Sueca: "Espero que no esté desde el cielo viendo cómo lloramos"

Los vecinos de Sueca (Valencia) continúan con el corazón en puño tras el asesinato de Álex, un menor de 13 años. Este estaba en casa de un amigo del colegio jugando a videojuegos cuando el padre de este acabó presuntamente con su vida.

El asesino confeso ha declarado haber matado a Álex en un "arrebato de locura". Según él, advirtió a su hijo de que no estaba bien y que no llevase a nadie a casa ese día, pero no pudo evitar la tragedia que vendría.

El entorno de Álex está completamente roto, en especial su familia y amigos. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Enrique, un amigo del joven que es incapaz de creer lo que ha ocurrido.

Según nos cuenta, el sentimiento que predomina entre todos los vecinos es la rabia y el dolor. "Yo me tuve que ir del minuto de silencio, no aguanté", confiesa.

Roto y entre lágrimas, Enrique ha asegurado que quieren honrar la memoria de Álex y, allá donde esté, hacerle sentir querido. "Espero que desde el cielo esté jugando al fútbol y no viendo cómo lloramos aquí", advierte.

Una tragedia que ha conmocionado a todo el pueblo y ante la que toda una familia no encuentra explicación.