Nuevo capítulo en la guerra entre Rosario Bermudo y sus hermanos: ¿Llegarán a un acuerdo para evitar ir a juicio?

La guerra que enfrenta la Duquesa Roja con su hermana Rosario Bermudo tiene un nuevo capítulo, y es que el lunes tendrá lugar en Soria una vista previa en la que ambas partes intentarán alcanzar un acuerdo de conciliación antes de llegar al juicio.

Fue en 2018 cuando Rosario fue reconocida como hija legítima de Leoncio González de Gregorio, marido de la Duquesa Roja, lo que provocó una inmediata reacción por parte de sus hermanos.

"Hay muchas cosas que no me cuadran, no me gusta su manera de actuar", dijo Pilar Medina Sidonia en Y ahora Sonsoles. Y es que en 2022, Rosario reclamó que se aplicara la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo cuatro años antes.

Sin embargo, se encontró con la férrea oposición de sus tres hermanos, encabezados por Pilar Medina Sidonia que no perdona la exhumación de su padre para realizar las pruebas de ADN.

Tras más de doce años de litigio, el proceso sigue su curso y ambas partes no llegan a un entendimiento sobre la cantidad a percibir por parte de Rosario de la herencia de su padre, ya que hay que reajustarla.

Gabriel Medina Sidonia apoya por completo a su hermana Pilar que, como heredera universal de su padre, se niega a ceder a las presiones económicas de su hermana Rosario por considerarlas desproporcionadas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado en exclusiva con Rosario Bermudo, que ha asegurado que tiene ganas de que llegue el juicio porque no quiere estar enfrentada a sus hermanos toda la vida.

Eso sí, ella confía en la justicia y en que le den lo que es suyo, aunque ha asegurado no saber la cantidad de dinero que le corresponde. En la prensa se ha hablado de 2 millones de euros, pero Rosario ha asegurado que eso nadie lo sabe todavía.