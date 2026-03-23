El negocio de los 'cazaherencias': en busca de herederos que no sabían que lo eran

Recibir una herencia puede cambiarte la vida, pero a veces viene de manera inesperada. Es lo que le ocurrió a Moisés, un hombre que emigró de Venezuela y ha recibido la herencia de una de las vecinas del edificio en el que trabajaba como portero, que estaba sola y a la que ayudaba en todo lo que podía.

Moisés descubrió que aquella mujer le había dejado su piso en herencia gracias a la llamada de una empresa legal. Esta, al ver que Moisés quería desentenderse de papeleo, gastos y complicaciones derivados del piso, se ofreció a comprarlo a cambio de ofrecerle la parte proporcional.

Beatriz García es la 'cazaherencias' que localizó a Moisés. "Nos dedicamos a localizar herederos que no reclaman la herencia", señala, "el administrador de la finca se pone en contacto con nosotros para buscar al heredero, porque había una deuda de comunidad".

Cada vez más personas buscan herencias para tratar de sacar beneficio a cambio de asumir los papeleos. ¡Dale al play para escuchar la historia de Moisés en el vídeo de arriba!