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Mask Singer vuelve con giros en la mecánica y más emoción: estas son todas sus novedades

Capitaneado de nuevo por Arturo Valls, famosos muy conocidos se meterán debajo de una original máscara e intentarán ser los mejor valorados sin revelar su identidad.

Mask Singer vuelve con giros en la mecánica y más emoción: estas son todas sus novedades

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El secreto mejor guardado de la televisión se desvelará muy pronto. Antena 3 ha presentado hoy la quinta temporada de Mask Singer: adivina quién canta, consolidado ya como uno de los mayores fenómenos televisivos de los últimos años.

En su última temporada el programa volvió a ser líder y lo más visto de la noche de los miércoles. Ahora, regresa con importantes incorporaciones a su equipo de investigadores, nuevas máscaras dispuestas a ocultar sus verdaderas identidades hasta el final e importantes novedades y giros en la mecánica que sorprenderán al espectador.

Arturo Valls seguirá siendo el maestro de ceremonias de este gran show televisivo que volverá muy pronto a Antena 3, al que se incorporan Juan y Medio, Ruth Lorenzo y Boris Izaguirre, que integrarán el equipo de investigadores de la temporada, junto a Ana Milán, que seguirá una temporada más.

Producido por Atresmedia en colaboración con Fremantle España, ’Mask Singer: adivina quién canta’ contará en su nueva edición con una nueva colección de máscaras que tendrán un claro objetivo: intentar salvaguardar sus identidades y evitar que sean reveladas cuando se suban al escenario.

Novedades en su mecánica

Mask Singer: adivina quién canta mantiene intacta su esencia en esta quinta edición, pero apuesta por una mecánica renovada que multiplica el juego, la sorpresa y el espectáculo en cada gala. El formato que presenta Arturo Valls incorpora importantes novedades a sus dinámicas para conseguir un show más sorprendente que nunca, elevando la tensión y el ritmo del formato desde el primer momento. Una de las principales es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento.

Además, a las 12 máscaras principales que llegarán al programa divididas en dos grupos, se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición más adelante. Pero, a diferencia de otras temporadas, deberán enfrentarse entre ellas para lograr las preciadas plazas que quedan libres; y es que esta vez, no tendrán un pase directo al programa.

Al programa llega además El QR de las máscaras, una nueva dinámica con la que los investigadores tendrán acceso a importantes pistas sobre las identidades de las máscaras. Además, se mantiene un año más el botón delatador que podrán usar en caso de no tener ninguna duda sobre la identidad de la máscara. De acertar, la máscara tendrá que descubrir su identidad en el momento. Si fallan, recibirán un castigo.

La temporada contará además con investigadores invitados, rostros muy conocidos que ayudarán al plantel fijo de investigadores a intentar adivinar la identidad de las máscaras. Y seguirán también los duetos en la Semifinal. Las máscaras que hayan alcanzado esta fase cantarán con artistas famosos y tendrán que defender sus dotes sobre el escenario acompañados.

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