Muere tras estrangularse a sí misma una niña de 9 años por el "reto del desmayo" de TikTok

Una niña de 9 años ha muerto en Texas tras estrangularse a sí misma durante un "reto del desmayo". Sus padres, angustiados por la situación, advierten que la peligrosa obsesión por las redes sociales "no es un juego".

JackLynn Blackwell se suicidó accidentalmente asfixiándose en el patio trasero de su casa el 3 de febrero, poco después de haberle mostrado a su abuela un video de otra persona participando en el peligroso reto llamado 'Blackout Challenge', que se traduce como 'Reto del Desmayo'. Un reto que ha estado circulando en las redes sociales.

"Salió a jugar como siempre, al jardín. Noté que estaba todo bastante silencioso, más silencioso de lo normal", declaró su padre, Curtis Blackwell, a CBS News sobre el día del suceso. "Entonces la vi doblando la esquina que lleva al garaje, pensé que estaba agachada jugando porque siempre lo hacía, pero no estaba jugando".

El padre explica que acudió rápidamente a ver que hacía su hija y la encontró sin vida con una cuerda enrollada alrededor del cuello. "Hice todo lo posible por salvarla, la liberé del cable, intenté practicarle reanimación cardiopulmonar hasta que llegaron los servicios de emergencia. Fue horrible ver a mi hija en un estado tan vulnerable por algo tan absurdo", añadió.

"Hay demasiados niños perdidos"

Los padres de Jacklynn han criticado duramente esta devastadora tendencia en las redes sociales y han pedido a otros padres a ser conscientes de lo que sus hijos consumen en Internet. "No es una broma, no es un juego, es cuestión de vida o muerte", dijo el padre.

"La mayoría de los niños tienen entre 9 y 14 años y a esa edad aún no tienen el cerebro completamente desarrollado y son muy influenciables". Curtis añadió que "hay demasiados niños perdidos como para que estas empresas no rindan cuentas".

'Reto del desmayo'

Este peligroso juego es una de las varias modas potencialmente mortales que circulan en redes sociales como TikTok e Instagram. En este caso en concreto, el "reto" puede restringir el oxígeno al cerebro, lo que podría causar convulsiones, lesiones graves o, incluso la muerte.

Pocos días antes de la muerte de JackLynn, varias las familias ya habían iniciado una demanda legal contra varias plataformas digitales, a las que acusan de la muerte de sus hijos menores de edad, concretamente, tras presuntamente realizar este viral 'Reto del Desmayo'.

Demanda colectiva

El juicio, comenzado en California, busca responsabilizar a las mayores empresas de redes sociales del mundo por los daños causados ​​a los niños que utilizan sus plataformas.

Meta, la empresa matriz de Instagram, y YouTube, propiedad de Google, están defendiéndose de las acusaciones de que sus plataformas generan adicción y perjudican deliberadamente a los niños. TikTok y Snap, que originalmente figuraban como demandadas, por su parte, llegaron a un acuerdo por sumas no reveladas antes de que comenzara el juicio.

Según el letrado, no es contenido que los niños busquen de manera activa, sino que es material del cual no logran apartar la atención por la forma en que el sistema lo presenta.

Un portavoz de TikTok declaró a 'The Independent' su apoyo a las familias afectadas y aseguró que la empresa tecnológica prohíbe el contenido que promueva conductas de riesgo y que sus sistemas eliminan el 99% de este material antes de que los usuarios lo reporten.

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