Lorena Vázquez, tras la filtración de los audios de Antonio Tejado: "Para María del Monte es un mazazo"

Antonio Tejado se sentará en abril del año que viene ante un juez por el robo de la vivienda de Sevilla de María del Monte. Este está acusado de ser el presunto autor intelectual del robo millonario, que generó gran temor en María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal.

Ahora se han filtrado unos audios de una conversación entre María del Monte y su sobrino, apenas tres meses después del asalto. Pese a que Antonio Tejado ya estaba siendo investigado por el robo, este se mostraba ajeno a los hechos, desmereciendo el trabajo de las fuerzas de seguridad.

"¡Madre mía, la policía! Fe hay que tenerle a la virgen de Rocío, mi alma. La Policía es un asco", afirma. Este advertía a su tía de que lo más probable era que no saliera a la luz nunca la verdad: "No hay restos, nada, la realidad es la realidad, yo si quieres que te mienta, te miento".

En Y ahora Sonsoles, Lorena Vázquez ha podido hablar con el entorno de María del Monte. "Cada vez que surge una noticia alrededor de esta investigación, para ella es un mazazo que no le deja seguir con su vida", afirma nuestra colaboradora.

Según nuestra colaboradora, María del Monte creía que Antonio Tejado era inocente en el momento del audio, algo que aún hace más dura su filtración. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!