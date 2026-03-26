La implicación de Lolo en el crimen de Francisca Cadenas, cuestionada: "Hay indicios de que también participó activamente"

Continúa la investigación del crimen de Francisca Cadenas, la mujer que desaparecía hace nueve años en Hornachos (Badajoz). Después de que la UCO encontrara restos óseos de Francisca en casa de dos de sus vecinos, los presuntos autores del crimen ya están en prisión.

Lolo y Juli, hermanos y vecinos de Francisca, ya están en prisión provisional y sin fianza. Ahora, la policía trata de esclarecer qué implicación tuvo cada uno de ellos en el crimen.

Aunque Juli confesó que fue él quien llevó a cabo el asesinato sin ayuda de su hermano, Lolo continúa en prisión después de 12 días, ya que la Guardia Civil considera que participó de alguna forma. "El contenido del auto viene a decir que se han aportado otros indicios de que Lolo también había participado activamente en el asesinato, no solamente en el proceso de desaparición", afirma Carlos Quílez.

Según el auto del caso, las obras en casa de los hermanos duraron entre 12 y 14 días. Obras en las que enterraron los restos óseos de Francisca Cadenas tras asesinarla. "Es imposible que Lolo no supiera que en su casa había obras y que había un cadáver descuartizado", señala Quílez.

Hoy, la familia de Francisca Cadenas está muy cerca de conocer la verdad. ¿Qué grado de participación tuvieron los hermanos en el crimen?