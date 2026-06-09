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VISITA DEL PAPA EN ESPAÑA

Alfred García, minutos antes de cantar para el papa León XIV: "Siempre he creído que las canciones vienen de arriba"

Continúa la visita del papa León XIV en nuestro país. Una cita marcada por los discursos, las ovaciones y los homenajes que ahora se trasladan a Barcelona, donde varios artistas, como Alfred García, cantarán para él.

Alfred García

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El papa León XIV viaja desde la capital española hasta Barcelona para continuar con su agenda en su histórica visita por España. Un viaje que ha atraído a millones de fieles y que se espera que tenga un impacto económico de más de 150 millones de euros.

En la capital no han faltado los homenajes al Papa, marcados por la actuación de la Niña Pastori o la de David Bustamante, Diana Navarro y Daniel Diges ayer en en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, que cantaron 'Alza la mirada', el himno de la visita de León XIV en España.

En Barcelona tampoco faltarán las actuaciones musicales. Una de ellas será la de Alfred García, que actuará junto a Álvaro Soler en el Estadio Olímpico Lluís Companys. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con él a escasos minutos de salir al escenario.

El artista nos ha contado cómo le llegó la invitación: "Casi no me lo creía y hoy sigo sin creérmelo, es algo muy emocionante". Alfred asegura que siempre ha creído que las canciones "vienen desde arriba", por lo que cantar ante el Papa es para él un regalo muy especial.

Barcelona se vuelca en la visita del papa León XIV, que, tras pasar por la capital, seguirá su recorrido por las Islas Canarias. ¡No te pierdas toda la información en el vídeo de arriba!

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