Los hijos de Manolo Zarzo, enfrentados tras su muerte: el motivo de la guerra familiar sin resolver

El fallecimiento de Manolo Zarzo a sus 93 años ha desatado la polémica. Su familia, que pretendía despedirse del actor haciéndole un homenaje, ha protagonizado una auténtica guerra, en especial entre sus hijos.

La presencia de su hija mayor Flavia desató la tensión en el tanatorio. Según el resto de la familia, Manolo no la quería en su entierro, pero ella decidió acudir de igual forma.

El tenso velatorio

La mujer de Manolo, Pilar, decidió despedir al actor en la más estricta intimidad. Ningún compañero de Manolo acudió a darle el último adiós y la prensa tampoco estaba autorizada a acercarse.

Tal era la discreción de la familia, que ni siquiera avisó a su hija Flavia del fallecimiento. Esta se enteró por una persona ajena al día siguiente, cuando sus hermanos le pidieron que no acudiera al entierro.

¿Por qué no querían a Flavia en el entierro?

Según el resto de hermanos, Manolo Zarzo llevaba arrastrando un conflicto con Flavia desde hace prácticamente dos décadas y, durante los últimos años, apenas se hablaban.

Manolo habría verbalizado en vida que no quería que Flavia acudiera a su entierro, por lo que los hermanos ni siquiera la avisaron de la noticia. Por eso, cuando Flavia se presentó allí, vivió un tenso enfrentamiento con sus hermanos.

La versión de Flavia Zarzo

Flavia Zarzo ha negado tajantemente que tuviera un problema con su padre. Según ella, hablaban constantemente y le considera una de las personas más importantes de su vida.

Además, asegura que no es a ella a quien Manolo no quería en su tanatorio, sino a otro de sus hermanos, Manuel. Este no se presentó a despedir a su padre y apenas guarda relación con el resto de la familia.

Hoy, la guerra del clan Zarzo sigue abierta. ¿Logrará recomponerse la familia tras el duro golpe?