Hallan el cuerpo sin vida de Carmen, una mujer de 74 años: tenía signos de violencia y se baraja el robo

El cuerpo de Carmen, una mujer de 74 años, viuda y con cuatro hijos, ha sido hallado sin vida en Sabiote (Jaén), un pueblo de menos de 4.000 habitantes.

Las persianas cerradas de su casa hicieron saltar las alarmas. Carmen llevaba muchas horas sin dar señales de vida, y sus vecinos pidieron a la Guardia Civil que buscaran a esta vecina ejemplar.

A las diez de la noche, se confirmó que la habían asesinado. Ha muerto sola, en su casa y con claros signos de violencia. Los agentes se encuentran en estos momentos analizando el lugar del crimen.

Están buscando cualquier indicio que pueda llevar al culpable de su muerte. Su cuerpo se ha trasladado esta madrugada al Instituto de Medicina Legal para realizar la autopsia y encontrar alguna pista.

A Carmen la conocía todo el pueblo, ya que era colaboradora habitual en la parroquia e integrante de diferentes asociaciones de mujeres.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mercedes, una de sus mejores amigas, y Miguel, amigo del difunto marido de la víctima. Los vecinos creen que puede haber sido el resultado de un robo con fuerza, porque están ocurriendo últimamente en el pueblo.

Ellos se enteraron de lo que le ha sucedido a Carmen porque se encontraron a otra amiga de la víctima, que estaba muy asustada porque no la localizaba para irse a andar, como cada día. A las horas, vieron pasar el coche de la Guardia Civil y aparcar en la puerta de su casa. "No le dimos importancia porque no nos lo esperábamos", ha dicho.

Posteriormente, cuando Mercedes fue a sacar al perro, vio cómo la policía intentaba abrir la puerta y se enteró de que la habían hallado muerta y que, aunque en un principio se barajó una muerte natural, se vieron signos de violencia.

Sus hijos están de camino al pueblo, uno de ellos desde Australia, al que están esperando. Carlos Quílez ha confirmado que hubo violencia en la muerte de Carmen, algo que los agentes de la Guardia Civil lo vio desde el principio. "La cerradura no estaba forzada", ha asegurado el periodista.

Hace apenas unos días conocimos un caso similar al de Carmen. Se trata de una mujer a la que hallaron sin vida en Rafelcofer, que fue apuñalada tras salir a tirar la basura.