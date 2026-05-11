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Gustavo Palacios, experto en hantavirus, afirma que "en unas cuatro o cinco semanas, esta infección podría estar controlada"

Un "positivo leve" en Estado Unidos se suma a la crisis del hantavirus. Allí se encuentra nuestro compañero José Ángel Abad, que hace escasas horas hablaba con el microbiólogo Gustavo Palacios.

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El hantavirus continúa avanzando a nivel global. En Francia, una mujer que viajaba en el MV Hondius ha dado positivo, mientras en Estados Unidos se confirma un "positivo leve" y una persona que tiene síntomas.

Por su parte, los españoles que viajaban en el crucero ya han sido trasladados a Madrid, donde se les ha realizado una PCR. Las catorce personas tendrán que estar 42 días en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla.

En Estados Unidos se encuentra nuestro compañero José Ángel Abad, que hace escasas horas hablaba con el microbiólogo experto en hantavirus Gustavo Palacios. Este afirma que se está trabajando en una nueva hipótesis.

"Gustavo Palacios afirma que se está trabajando en la hipótesis de que esta cepa es la misma que se estudió hace unos años", señala José Ángel Abad, "en unas cuatro o cinco semanas esta infección podría estar controlada".

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